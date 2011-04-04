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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:13

  ТИХИЙ написав:АТ "КІБ"

КомИнвестБанк или Коммерческий Индустриальный банк?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:15

Re: Байки про банки і не тільки....

ПАО "Дельта Банк"

За период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн.

Более 311 тысяч вкладчиков ПАО "Дельта Банк" так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3073612
LEXX
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 05:12

  octopus написав:
  ТИХИЙ написав:АТ "КІБ"

КомИнвестБанк или Коммерческий Индустриальный банк?

АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
https://cib.com.ua/uk
Чи доступні для Вас його відділення :arrow: https://cib.com.ua/uk/atms/
100% акціонером банку є Стефан Пол Пінтер. Громадянство: Британія, головний офіс в м. Лондон. https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 180101.pdf
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 06:31

  LEXX написав:ПАО "Дельта Банк"

Более 311 тысяч вкладчиков ПАО "Дельта Банк" так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3073612


Ого сколько там вкладчиков 200++ :shock: . Вместе - они сила 8) Или как говорится, хороших людей больше чем плохих. Просто они хуже организованы.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:02

Re: Байки про банки і не тільки....

moniks написав:
  LEXX написав:ПАО "Дельта Банк"

Более 311 тысяч вкладчиков ПАО "Дельта Банк" так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3073612


Ого сколько там вкладчиков 200++ :shock: . Вместе - они сила 8) Или как говорится, хороших людей больше чем плохих. Просто они хуже организованы.


513,2 млн/311 тыс = средний вклад, который не получили 1650 грн. При чем тут количество вкладчиков 200+?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:19

Faceless

Т.е., вы хотите сказать, что 311тыс. "дывных людей" повелись на акционные 26,5% годовых и все свои 1650 грн. кинули на депо? Или это те кто в декабре 2015-го не пожалел ног своих шоб приехать на бульвар Дружбы Народов для написания заявы, а счаз забили на своё бабло? Нисходитца, шота math от хвонда ....
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:37

Re: Байки про банки і не тільки....

moniks написав:Faceless

Т.е., вы хотите сказать, что 311тыс. "дывных людей" повелись на акционные 26,5% годовых и все свои 1650 грн. кинули на депо? Или это те кто в декабре 2015-го не пожалел ног своих шоб приехать на бульвар Дружбы Народов для написания заявы, а счаз забили на своё бабло? Нисходитца, шота math от хвонда ....


Из этих 311 тысяч большинство с мелкими остатками ради которых смысла не было куда-то ехать и писать заявления.
Вкладчиков 200+ на два порядка меньше на весь банк было
Faceless
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