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Т.е., вы хотите сказать, что 311тыс. "дывных людей" повелись на акционные 26,5% годовых и все свои 1650 грн. кинули на депо? Или это те кто в декабре 2015-го не пожалел ног своих шоб приехать на бульвар Дружбы Народов для написания заявы, а счаз забили на своё бабло? Нисходитца, шота math от хвонда ....
Т.е., вы хотите сказать, что 311тыс. "дывных людей" повелись на акционные 26,5% годовых и все свои 1650 грн. кинули на депо? Или это те кто в декабре 2015-го не пожалел ног своих шоб приехать на бульвар Дружбы Народов для написания заявы, а счаз забили на своё бабло? Нисходитца, шота math от хвонда ....
Из этих 311 тысяч большинство с мелкими остатками ради которых смысла не было куда-то ехать и писать заявления. Вкладчиков 200+ на два порядка меньше на весь банк было
Т.е., вы хотите сказать, что 311тыс. "дывных людей" повелись на акционные 26,5% годовых и все свои 1650 грн. кинули на депо? Или это те кто в декабре 2015-го не пожалел ног своих шоб приехать на бульвар Дружбы Народов для написания заявы, а счаз забили на своё бабло? Нисходитца, шота math от хвонда ....
Из этих 311 тысяч большинство с мелкими остатками ради которых смысла не было куда-то ехать и писать заявления. Вкладчиков 200+ на два порядка меньше на весь банк было
Боюсь, что часть этих людей банально не дожила до наших дней. Плюс Дельта активно работала на Донбассе и в Крыму - часть вкладчиков могла остаться там и не ездить в Украину.