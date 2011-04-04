Додано: Нед 01 лип, 2018 11:15

Искатель

Если бы держал валюту в БСУ, то на данный момент выбрал бы Эксим и не парился со всеми остальными.

Если Вы доверяете валюту БСУ, то значит Вы не рассматриваете экономический апокалипсис в Украине в ближайшие пару лет, значит в госе можно держать хоть миллион долларов, в нем точно не введут ВА.

Почему Эксим - ставка больше чем в Привате и совковом Ощаде.

Газмяс - это, как бы помягче сказать, ну на любителей финансовых извращений.

Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)