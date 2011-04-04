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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:27
Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.
Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 01 лип, 2018 10:50
Искатель написав:
Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.
Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!
та всьоо, др. и нет, разбивайте на др. ИНН
А Мега какая банка: стекло или жестянка?
А Тася без геморра отдаёт щас под понд?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:05
Искатель написав:Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.
Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!
Мегабанку я бы к стеклу отнес
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Faceless
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:15
Искатель
Если бы держал валюту в БСУ, то на данный момент выбрал бы Эксим и не парился со всеми остальными.
Если Вы доверяете валюту БСУ, то значит Вы не рассматриваете экономический апокалипсис в Украине в ближайшие пару лет, значит в госе можно держать хоть миллион долларов, в нем точно не введут ВА.
Почему Эксим - ставка больше чем в Привате и совковом Ощаде.
Газмяс - это, как бы помягче сказать, ну на любителей финансовых извращений.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:23
clientage написав: Искатель написав:
Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.
Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!
та всьоо, др. и нет, разбивайте на др. ИНН
А Мега какая банка: стекло или жестянка?
А Тася без геморра отдаёт щас под понд?
Народ! Я в прямом смысле про стекло писал!!!
Не по "квесторовским категориям"!
А то тут начали бы шутить насчет трехлитровых банок...
С ТАСей только начал дружить, еще не забирал. Вроде без проблем.
А в плане "квесторовских категорий", "Мега" не просто стекло, а хрусталь нежнейший
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:25
cds77 написав:Искатель
Если бы держал валюту в БСУ, то на данный момент выбрал бы Эксим и не парился со всеми остальными.
Если Вы доверяете валюту БСУ, то значит Вы не рассматриваете экономический апокалипсис в Украине в ближайшие пару лет, значит в госе можно держать хоть миллион долларов, в нем точно не введут ВА.
Почему Эксим - ставка больше чем в Привате и совковом Ощаде.
Газмяс - это, как бы помягче сказать, ну на любителей финансовых извращений.
Я в этой жизни многое повидал, чтобы на "ближайших пару лет" делать подобные прогнозы... Просто перестраховываюсь, играюсь в "столбы" и "разные корзины"
Хотя отлично понимаю, что БСУ (как Вы называете) - это одна большая корзина с заштопанной дырой.
Ну, играю пока с ней...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:26
Искатель написав: clientage написав: Искатель написав:
Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.
Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!
та всьоо, др. и нет, разбивайте на др. ИНН
А Мега какая банка: стекло или жестянка?
А Тася без геморра отдаёт щас под понд?
Народ! Я в прямом смысле про стекло писал!!!
Не по "квесторовским категориям"!
А то тут начали бы шутить насчет трехлитровых банок...
С ТАСей только начал дружить, еще не забирал. Вроде без проблем.
А в плане "квесторовских категорий", "Мега" не просто стекло, а хрусталь нежнейший
А, если в прямом - я в Земельный капитал занёс погусарить, 6% в долларах на полгода
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Faceless
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:28
а че в буржуи не отнести? понимаю шо там ноль целых ноль десятых но хоть не платить за хранение.
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mephala
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:30
mephala написав:а че в буржуи не отнести? понимаю шо там ноль целых ноль десятых но хоть не платить за хранение.
В УкрСиб уже по сути платное хранение. Единственный вариант всучить им валюту - через пакет Делюкс, но он обойдется в 20$ в месяц примерно, при ставках 0.01%
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:31
Искатель написав:
еще не забирал. Вроде без проблем.
Когда на форуме спрашивают как отдает - это значит человек хочет например сделать валютный перевод в течении недели и сразу забрать деньги, а не положить на депо на год.
За год может столько случится, что как банк отдавал на протяжении предыдущих 20 лет никому не будет интересно.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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