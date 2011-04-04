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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 167168169170>
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:27

Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.

Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:50

  Искатель написав:Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.

Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!

та всьоо, др. и нет, разбивайте на др. ИНН :wink:
А Мега какая банка: стекло или жестянка?
А Тася без геморра отдаёт щас под понд?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:05

Re: Байки про банки і не тільки....

Искатель написав:Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.

Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!


Мегабанку я бы к стеклу отнес
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:15

Искатель
Если бы держал валюту в БСУ, то на данный момент выбрал бы Эксим и не парился со всеми остальными.
Если Вы доверяете валюту БСУ, то значит Вы не рассматриваете экономический апокалипсис в Украине в ближайшие пару лет, значит в госе можно держать хоть миллион долларов, в нем точно не введут ВА.
Почему Эксим - ставка больше чем в Привате и совковом Ощаде.
Газмяс - это, как бы помягче сказать, ну на любителей финансовых извращений.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:23

  clientage написав:
  Искатель написав:Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.

Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!

та всьоо, др. и нет, разбивайте на др. ИНН :wink:
А Мега какая банка: стекло или жестянка?
А Тася без геморра отдаёт щас под понд?


Народ! Я в прямом смысле про стекло писал!!! :) Не по "квесторовским категориям"!
А то тут начали бы шутить насчет трехлитровых банок...
С ТАСей только начал дружить, еще не забирал. Вроде без проблем.

А в плане "квесторовских категорий", "Мега" не просто стекло, а хрусталь нежнейший :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:25

  cds77 написав:Искатель
Если бы держал валюту в БСУ, то на данный момент выбрал бы Эксим и не парился со всеми остальными.
Если Вы доверяете валюту БСУ, то значит Вы не рассматриваете экономический апокалипсис в Украине в ближайшие пару лет, значит в госе можно держать хоть миллион долларов, в нем точно не введут ВА.
Почему Эксим - ставка больше чем в Привате и совковом Ощаде.
Газмяс - это, как бы помягче сказать, ну на любителей финансовых извращений.


Я в этой жизни многое повидал, чтобы на "ближайших пару лет" делать подобные прогнозы... Просто перестраховываюсь, играюсь в "столбы" и "разные корзины" :) Хотя отлично понимаю, что БСУ (как Вы называете) - это одна большая корзина с заштопанной дырой.
Ну, играю пока с ней...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Держу доллары в:
1. Альфа-банке
2. Укрсоцбанке (выпал в связи с объединением с Альфой)
3. Мегабанке
4. Ощадбанке
5. Укрэксимбанке
6. ТАСкомбанке
7. Укргазбанке
8. Приватбанке (остатки, за неимением лучшего)
Посоветуйте, куда еще можно положить, т.к. в связи с грядущим ростом доллара хочу значительно уменьшить сумму в каждом из банков.

Или нормальные банки закончились?
Буду благодарен за ответ по сути. Стеклянные банки - не предлагать!

та всьоо, др. и нет, разбивайте на др. ИНН :wink:
А Мега какая банка: стекло или жестянка?
А Тася без геморра отдаёт щас под понд?


Народ! Я в прямом смысле про стекло писал!!! :) Не по "квесторовским категориям"!
А то тут начали бы шутить насчет трехлитровых банок...
С ТАСей только начал дружить, еще не забирал. Вроде без проблем.

А в плане "квесторовских категорий", "Мега" не просто стекло, а хрусталь нежнейший :)
А, если в прямом - я в Земельный капитал занёс погусарить, 6% в долларах на полгода
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:28

Re: Байки про банки і не тільки....

а че в буржуи не отнести? понимаю шо там ноль целых ноль десятых но хоть не платить за хранение.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:30

Re: Байки про банки і не тільки....

mephala написав:а че в буржуи не отнести? понимаю шо там ноль целых ноль десятых но хоть не платить за хранение.
В УкрСиб уже по сути платное хранение. Единственный вариант всучить им валюту - через пакет Делюкс, но он обойдется в 20$ в месяц примерно, при ставках 0.01%
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:31

  Искатель написав:еще не забирал. Вроде без проблем.

Когда на форуме спрашивают как отдает - это значит человек хочет например сделать валютный перевод в течении недели и сразу забрать деньги, а не положить на депо на год.
За год может столько случится, что как банк отдавал на протяжении предыдущих 20 лет никому не будет интересно.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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