Додано: Нед 01 лип, 2018 12:18

байки про банки і не тільки -.......- Банкопад вже пройшов або чистка системи ще не закінчена?ВК: За моїми відчуттями, ще доведеться почути про відхід окремих колег з ринку. Але це вже не банкопад в тому вигляді, в якому він був, а швидше, нежиттєздатність їх бізнес-моделей, їх невідповідність реаліям ринку. Ще залишилися банки, націлені на конкретну галузь чи конкретний продукт. Це робить їх уразливими. Тобто можливі відходи виключно з бізнес-причин, а не через те, що хтось «миє» гроші, займається переведенням у готівку або пилососить гроші для бізнесу акціонера. Такі історії вже в минулому.- Тобто криза в галузі минула?ВК: Я бачу дві проблеми. Перша в тому, що наша банківська система перетворилася на подобу держбанку СРСР. Те, що вона майже на 60% складається з держсектора, це погано. Як від цього піти, поки незрозуміло. Іноземні інвестори не хочуть йти в цей ринок. Вони кажуть, ви спочатку самі почніть інвестувати туди, а потім, може, і ми підтягнемося.Друга проблема - прострочення, яка утворилася через втрату Криму, подій на Донбасі і з переформатуванням зовнішньоекономічної діяльності в масштабах всієї країни. Це довга проблема, і швидкого її рішення бути не може. Банки важко і довго абсорбують свої биті кредитні портфелі, перетравлюють їх через резерви і капітал. Цей процес все ще триває і буде йти не один рік. Держбанки можуть вирішити питання вливанням ОВДП, іноземні, яких у нас третина галузі, теж з цим справляються і впораються. Найважче банкам з українським капіталом. Акціонерам важко шукати гроші для покриття цих витрат. Тут важливо, щоб регулятор з розумінням ставився до цієї проблеми, допомагаючи українським акціонерам.