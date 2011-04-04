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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:35
Re: Байки про банки і не тільки....
А турок що, шкло?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:43
ну почему - если раз в год прийти переоформть депо то можно смириться и с совковостью газа.
тут другой вопрос что ставка "больше чем в Привате" тоже смешно звучит .. для меня ставка что 1 % что 2% что 3% что 4% одинаковая (нулевая) ... хоть формально она и в неск. раз выше ... чтоб при такой ставки получать доход надо хранить миллионы на счетах ... а при даже вкладе в размере фонда в валюте - это кошкины слезы - купить по окончанию вклада коробку конфет рошен - доход просто писец ... храня деньги в банке сейчас главный риск их получить потом обратно в один день всей суммой, а не по экв. 15 000 грн. в день .... а этот прецедент уже был и поверьте при любом пуке это повторится вновь и все банки будут выполнять очередную говнопостанову , а не законы, кодексы и конституцию. Но если раньше при такой ситуации был риск со ставкой 10-13% по валюте, то со ставкой 1-4% так рисковать - вопрос очень дискуссионный.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:59
IMPRINTER
Я с Вами полностью согласен, но народ несет валюту в банки ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:05
+ если раньше под выборы считалось самое стабильное время - типа власть укакается, но курс будет держать - то тут я думаю все кто может будут стараться раскачать ситуацию на валютном как оппозиция так и россия.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:18
байки про банки і не тільки -
.......- Банкопад вже пройшов або чистка системи ще не закінчена?
ВК: За моїми відчуттями, ще доведеться почути про відхід окремих колег з ринку. Але це вже не банкопад в тому вигляді, в якому він був, а швидше, нежиттєздатність їх бізнес-моделей, їх невідповідність реаліям ринку. Ще залишилися банки, націлені на конкретну галузь чи конкретний продукт. Це робить їх уразливими. Тобто можливі відходи виключно з бізнес-причин, а не через те, що хтось «миє» гроші, займається переведенням у готівку або пилососить гроші для бізнесу акціонера. Такі історії вже в минулому.
- Тобто криза в галузі минула?
ВК: Я бачу дві проблеми. Перша в тому, що наша банківська система перетворилася на подобу держбанку СРСР. Те, що вона майже на 60% складається з держсектора, це погано. Як від цього піти, поки незрозуміло. Іноземні інвестори не хочуть йти в цей ринок. Вони кажуть, ви спочатку самі почніть інвестувати туди, а потім, може, і ми підтягнемося.
Друга проблема - прострочення, яка утворилася через втрату Криму, подій на Донбасі і з переформатуванням зовнішньоекономічної діяльності в масштабах всієї країни. Це довга проблема, і швидкого її рішення бути не може. Банки важко і довго абсорбують свої биті кредитні портфелі, перетравлюють їх через резерви і капітал. Цей процес все ще триває і буде йти не один рік. Держбанки можуть вирішити питання вливанням ОВДП, іноземні, яких у нас третина галузі, теж з цим справляються і впораються. Найважче банкам з українським капіталом. Акціонерам важко шукати гроші для покриття цих витрат. Тут важливо, щоб регулятор з розумінням ставився до цієї проблеми, допомагаючи українським акціонерам.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 14:16
Вы забыли упомянуть (вынесли их за скобки) бабушек и дедушек преклонного возраста, больных людей (не передвигающихся, лежачих) с территорий неподконтрольных (в основном донецкая и луганская обл.), у которых были текущие счета, депозиты, карточные счета (пенсионные и соц выплаты) ! Эти люди не имеют возможности прийти и получить свои деньги.
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:35
В нашей провинции его нет (( Жил бы в Киеве, может, и рискнул бы.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:43
Точно не хватает пумба и кредитднепра, ну и если 215 грн в месяц не жалко на страховочный сэп - то обязательно прокредит
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