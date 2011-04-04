Додано: Нед 01 лип, 2018 11:43

cds77 написав: Искатель

Если бы держал валюту в БСУ, то на данный момент выбрал бы Эксим и не парился со всеми остальными.

Если Вы доверяете валюту БСУ, то значит Вы не рассматриваете экономический апокалипсис в Украине в ближайшие пару лет, значит в госе можно держать хоть миллион долларов, в нем точно не введут ВА.

Почему Эксим - ставка больше чем в Привате и совковом Ощаде.

Газмяс - это, как бы помягче сказать, ну на любителей финансовых извращений. Если бы держал валюту в БСУ, то на данный момент выбрал бы Эксим и не парился со всеми остальными.Если Вы доверяете валюту БСУ, то значит Вы не рассматриваете экономический апокалипсис в Украине в ближайшие пару лет, значит в госе можно держать хоть миллион долларов, в нем точно не введут ВА.Почему Эксим - ставка больше чем в Привате и совковом Ощаде.Газмяс - это, как бы помягче сказать, ну на любителей финансовых извращений.

ну почему - если раз в год прийти переоформть депо то можно смириться и с совковостью газа.тут другой вопрос что ставка "больше чем в Привате" тоже смешно звучит .. для меня ставка что 1 % что 2% что 3% что 4% одинаковая (нулевая) ... хоть формально она и в неск. раз выше ... чтоб при такой ставки получать доход надо хранить миллионы на счетах ... а при даже вкладе в размере фонда в валюте - это кошкины слезы - купить по окончанию вклада коробку конфет рошен - доход просто писец ... храня деньги в банке сейчас главный риск их получить потом обратно в один день всей суммой, а не по экв. 15 000 грн. в день .... а этот прецедент уже был и поверьте при любом пуке это повторится вновь и все банки будут выполнять очередную говнопостанову , а не законы, кодексы и конституцию. Но если раньше при такой ситуации был риск со ставкой 10-13% по валюте, то со ставкой 1-4% так рисковать - вопрос очень дискуссионный.