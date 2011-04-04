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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 лип, 2018 18:56
Smitten написав: Искатель написав:
В нашей провинции его нет (( Жил бы в Киеве, может, и рискнул бы.
Посмотрите на Universal Bank. Они вошли в группу ТАС, но быстро банки не объединяются
У нас его нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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