Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
интересна другая цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн."
и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy