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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:56

  Smitten написав:
  Искатель написав:В нашей провинции его нет (( Жил бы в Киеве, может, и рискнул бы.

Посмотрите на Universal Bank. Они вошли в группу ТАС, но быстро банки не объединяются


У нас его нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:33

  Искатель написав:
  Stringer написав:Точно не хватает пумба и кредитднепра, ну и если 215 грн в месяц не жалко на страховочный сэп - то обязательно прокредит


Спасибо за подсказку!
Только уточню: Вы увидели, что речь именно о долларовых депо?

В прокредите нельзя открыть валютный счёт без действующего гривневого
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:01

  LEXX написав:ПАО "Дельта Банк"

За период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн.

Более 311 тысяч вкладчиков ПАО "Дельта Банк" так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3073612


интересна другая цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн."

и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy

откуда же на 4-тую очередь бабло то возьмут?

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Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:06

  Kripo написав:
  LEXX написав:ПАО "Дельта Банк"

За период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн.

Более 311 тысяч вкладчиков ПАО "Дельта Банк" так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3073612


интересна другая цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн."

и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy

откуда же на 4-тую очередь бабло то возьмут?

Волнуемся!

Какая 4 очередь? Любите фантастику?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:52

Забрав сьогодні з Сбербанку депозит $$$$ по закінченню з поточного безкоштовно і без проблем новими купюрами
Тримати в банківській системі України під 1-3%(після податків) і ризикувати отримати все гривнею по невідомо якому курсу бажання немає
---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:22

  Stringer написав:
  Kripo написав:
  LEXX написав:ПАО "Дельта Банк"

За период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн.

Более 311 тысяч вкладчиков ПАО "Дельта Банк" так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3073612


интересна другая цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн."

и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy

откуда же на 4-тую очередь бабло то возьмут?

Волнуемся!

Какая 4 очередь? Любите фантастику?


http://www.forum.ua/forumua/ua/mainnavi ... _55554.jsp :mrgreen: вот чудеса - "«Форума» – 1,19 млрд грн"
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:04

Kripo
Ну Вы и сравнили.
Новинский не успел и 1 грн. вывести.
В Форум и БББ ввели ВА самыми первыми и без предупреждений.
А с Дельты Лагун и К под прикрытием Шульги и молчаливого согласия Гонтаревой почти год рефинанс и живые активы выводил.
Еще вкладчикам нескольких микроскопических моек посчастливилось получить 200+.
Это как говорят в Одессе две большие разницы.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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