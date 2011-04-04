Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
интересна другая цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн."
и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy
интересна другая цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн."
и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy
Забрав сьогодні з Сбербанку депозит $$$$ по закінченню з поточного безкоштовно і без проблем новими купюрами Тримати в банківській системі України під 1-3%(після податків) і ризикувати отримати все гривнею по невідомо якому курсу бажання немає ---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
интересна другая цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн."
и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy
Kripo Ну Вы и сравнили. Новинский не успел и 1 грн. вывести. В Форум и БББ ввели ВА самыми первыми и без предупреждений. А с Дельты Лагун и К под прикрытием Шульги и молчаливого согласия Гонтаревой почти год рефинанс и живые активы выводил. Еще вкладчикам нескольких микроскопических моек посчастливилось получить 200+. Это как говорят в Одессе две большие разницы.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Ukrainian написав:Забрав сьогодні з Сбербанку депозит $$$$ по закінченню з поточного безкоштовно і без проблем новими купюрами Тримати в банківській системі України під 1-3%(після податків) і ризикувати отримати все гривнею по невідомо якому курсу бажання немає ---
Забрати - то добре, але яка розумна альтернатива банківській системі? Засновник гілки, якщо я вірно пам"ятаю, не схилявся до фізичного зберігання, побоюючись ризиків пожерання пацюками та такого іншого...