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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:53

  cds77 написав:Kripo
Ну Вы и сравнили.
Новинский не успел и 1 грн. вывести.
В Форум и БББ ввели ВА самыми первыми и без предупреждений.
А с Дельты Лагун и К под прикрытием Шульги и молчаливого согласия Гонтаревой почти год рефинанс и живые активы выводил.
Еще вкладчикам нескольких микроскопических моек посчастливилось получить 200+.
Это как говорят в Одессе две большие разницы.


та все я понимаю, просто цифры все равно не сходятся, когда этот Форум мучали то цифры были фругие, депозиты под 5 миллиардов, ну пусть 200+ как у всех 60% имели, но это 2,3 миллиарда все равно, плюс 2 и 3 очередь, теперь вот показывают продали имущества "«Форума» – 1,19 млрд грн" а на 4-тую очередь хоть 10% а нашли.

По Дельте вообще не понятно, там вроде как залогов поназабирали на 20 миллиардов а вот теперь имущества с гулькин нос, по новостям и них - вроде документов-отчетов о проведенных аукционах продажи майна много а открываешь - "аукцион не состоялся"...

Короче "чудеса" :wink: это все.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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