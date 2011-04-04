cds77 написав:Kripo
Ну Вы и сравнили.
Новинский не успел и 1 грн. вывести.
В Форум и БББ ввели ВА самыми первыми и без предупреждений.
А с Дельты Лагун и К под прикрытием Шульги и молчаливого согласия Гонтаревой почти год рефинанс и живые активы выводил.
Еще вкладчикам нескольких микроскопических моек посчастливилось получить 200+.
Это как говорят в Одессе две большие разницы.
та все я понимаю, просто цифры все равно не сходятся, когда этот Форум мучали то цифры были фругие, депозиты под 5 миллиардов, ну пусть 200+ как у всех 60% имели, но это 2,3 миллиарда все равно, плюс 2 и 3 очередь, теперь вот показывают продали имущества "«Форума» – 1,19 млрд грн" а на 4-тую очередь хоть 10% а нашли.
По Дельте вообще не понятно, там вроде как залогов поназабирали на 20 миллиардов а вот теперь имущества с гулькин нос, по новостям и них - вроде документов-отчетов о проведенных аукционах продажи майна много а открываешь - "аукцион не состоялся"...
Короче "чудеса" это все.