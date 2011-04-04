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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:53

  cds77 написав:Kripo
Ну Вы и сравнили.
Новинский не успел и 1 грн. вывести.
В Форум и БББ ввели ВА самыми первыми и без предупреждений.
А с Дельты Лагун и К под прикрытием Шульги и молчаливого согласия Гонтаревой почти год рефинанс и живые активы выводил.
Еще вкладчикам нескольких микроскопических моек посчастливилось получить 200+.
Это как говорят в Одессе две большие разницы.


та все я понимаю, просто цифры все равно не сходятся, когда этот Форум мучали то цифры были фругие, депозиты под 5 миллиардов, ну пусть 200+ как у всех 60% имели, но это 2,3 миллиарда все равно, плюс 2 и 3 очередь, теперь вот показывают продали имущества "«Форума» – 1,19 млрд грн" а на 4-тую очередь хоть 10% а нашли.

По Дельте вообще не понятно, там вроде как залогов поназабирали на 20 миллиардов а вот теперь имущества с гулькин нос, по новостям и них - вроде документов-отчетов о проведенных аукционах продажи майна много а открываешь - "аукцион не состоялся"...

Короче "чудеса" :wink: это все.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:12

Глава фгвфл предлагает отменить гарантии по валютным вкладам.
https://biz.censor.net.ua/news/3074536/glava_fonda_garantirovaniya_predlojil_otmenit_obyazatelnye_vyplaty_po_valyutnym_vkladam

Вероятно, уже забыл как вкладчики забирали валюту из банков в 2014 и что тогда случилось с курсом $ )
l66
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:25

  l66 написав:Глава фгвфл предлагает отменить гарантии по валютным вкладам.
https://biz.censor.net.ua/news/3074536/glava_fonda_garantirovaniya_predlojil_otmenit_obyazatelnye_vyplaty_po_valyutnym_vkladam

Вероятно, уже забыл как вкладчики забирали валюту из банков в 2014 и что тогда случилось с курсом $ )

так банков, которые знают, шо делать с валютой и дают относительно вменяемые %%, по пальцам одной руки мона пересчитать.
Остальные либо уже, по сути дела, берут гроши за хранение инвалюты (Аваль, КрАгриколь, УкрСиб) либо являются спекулями (причем чужим то добром), которым откровенно страшно то ту валюту и давать :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:33

  l66 написав:Глава фгвфл предлагает отменить гарантии по валютным вкладам.
https://biz.censor.net.ua/news/3074536/glava_fonda_garantirovaniya_predlojil_otmenit_obyazatelnye_vyplaty_po_valyutnym_vkladam

Вероятно, уже забыл как вкладчики забирали валюту из банков в 2014 и что тогда случилось с курсом $ )

идеологически правильное было бы решение - государство должно беспокоится только про свою денежную единицу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:46

  l66 написав:Глава фгвфл предлагает отменить гарантии по валютным вкладам.
https://biz.censor.net.ua/news/3074536/glava_fonda_garantirovaniya_predlojil_otmenit_obyazatelnye_vyplaty_po_valyutnym_vkladam

Вероятно, уже забыл как вкладчики забирали валюту из банков в 2014 и что тогда случилось с курсом $ )


Да чего уж там - вообще забрать всю валюту со вкладов в банках.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:09

  mephala написав:
  l66 написав:Глава фгвфл предлагает отменить гарантии по валютным вкладам.
https://biz.censor.net.ua/news/3074536/glava_fonda_garantirovaniya_predlojil_otmenit_obyazatelnye_vyplaty_po_valyutnym_vkladam

Вероятно, уже забыл как вкладчики забирали валюту из банков в 2014 и что тогда случилось с курсом $ )

идеологически правильное было бы решение - государство должно беспокоится только про свою денежную единицу.


идеологически то правильное, только реальность у нас другая - у нас вместо биржи где в нормальних странах реальный сектор привлекает свободный капитал, в нашей стране работает БС - карманные банки финансових групп и большие банки перераспределяют свободные деньги. И такие вот "идеологически правильные решения" (если они будут приняты конечно) в совокупности с упрощением валютного законодательства фактически выталкнут свободную валюту из Украины. Где теперь наши "Илон Максы"-"Вилли Вонки" :wink: для новых шоколадных фабрик займы брать будут?!!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:38

  l66 написав:Глава фгвфл предлагает отменить гарантии по валютным вкладам.
https://biz.censor.net.ua/news/3074536/glava_fonda_garantirovaniya_predlojil_otmenit_obyazatelnye_vyplaty_po_valyutnym_vkladam

Вероятно, уже забыл как вкладчики забирали валюту из банков в 2014 и что тогда случилось с курсом $ )

Тільки Мій банк буде гарантувати депо у всіх валютах і всі суми. :)
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 169170171172
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