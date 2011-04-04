дырявый допускал недопустимое.Заклинатель,Вы за Ляшка есичё?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:29
Re: Байки про банки і не тільки....
дырявый допускал недопустимое.Заклинатель,Вы за Ляшка есичё?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:29
у одной знакомой трое детей, и все от разных.
я к чему, планировать не значит жениться.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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