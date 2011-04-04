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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Мій Пишний не допустить таке бізобразіє.
дырявый допускал недопустимое.Заклинатель,Вы за Ляшка есичё?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:29

  l66 написав:Квесторе_поверніться
Его планируют уравнять со всеми и включить в список фгвфл.


у одной знакомой трое детей, и все от разных. :wink:


я к чему, планировать не значит жениться.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:05

Я б зняв гарантії за валютними вкладами. Держава повинна гарантувати вклади в національній валюті. Ніхто ж не забороняє населенню тримати заощадження в інвалюті, це особисте побажання кожного. Але я взагалі вважають, що вартість валютного депозиту має бути не більше ніж 1-2%», – повідомив Костянтин Ворушилін.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42950 ... depozytamy
----

The yield on the benchmark 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y, -1.37% fell 3.5 basis points to 2.833%, while the 2-year yield TMUBMUSD02Y, -1.11% picked up 2.2 basis points to 2.530%. The yield on the 30-year Treasury bond TMUBMUSD30Y, -1.18% fell 3.2 basis points to 2.959%.

---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:13

  Ukrainian написав:Я б зняв гарантії за валютними вкладами. Держава повинна гарантувати вклади в національній валюті. Ніхто ж не забороняє населенню тримати заощадження в інвалюті, це особисте побажання кожного. Але я взагалі вважають, що вартість валютного депозиту має бути не більше ніж 1-2%», – повідомив Костянтин Ворушилін.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42950 ... depozytamy
----

The yield on the benchmark 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y, -1.37% fell 3.5 basis points to 2.833%, while the 2-year yield TMUBMUSD02Y, -1.11% picked up 2.2 basis points to 2.530%. The yield on the 30-year Treasury bond TMUBMUSD30Y, -1.18% fell 3.2 basis points to 2.959%.

---

Цей Ворушилін мете язиком як помелом.
Це що, БС Неньки непотрібна валюта?
В дрібну банку ніхто тоді валюти не понесе навіть під відносно високий прОцент.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:31

  Квесторе_поверніться написав:Цей Ворушилін мете язиком як помелом.
Це що, БС Неньки непотрібна валюта?
В дрібну банку ніхто тоді валюти не понесе навіть під відносно високий прОцент.

вообще не вижу в этом проблемы.
а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами.
пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:31

  Квесторе_поверніться написав:Цей Ворушилін мете язиком як помелом.


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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Це що, БС Неньки непотрібна валюта?

Я так понял, шо сало нуна перепрятать :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:25

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Ворушилін мете язиком як помелом.
Це що, БС Неньки непотрібна валюта?
В дрібну банку ніхто тоді валюти не понесе навіть під відносно високий прОцент.

вообще не вижу в этом проблемы.
а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами.
пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?

БС це єдина кровоносна (грошова) система, якщо в ній буде недостатньо лейкоцитів (валюти) то вона буде хворать.
Квесторе_поверніться
 
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