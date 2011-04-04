|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:29
Квесторе_поверніться написав:
Мій Пишний не допустить таке бізобразіє.
дырявый допускал недопустимое.Заклинатель,Вы за Ляшка есичё?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1630
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:29
l66 написав:Квесторе_поверніться
Его планируют уравнять со всеми и включить в список фгвфл.
у одной знакомой трое детей, и все от разных.
я к чему, планировать не значит жениться.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
-
Kripo
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 24.07.10
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:05
Я б зняв гарантії за валютними вкладами. Держава повинна гарантувати вклади в національній валюті. Ніхто ж не забороняє населенню тримати заощадження в інвалюті, це особисте побажання кожного. Але я взагалі вважають, що вартість валютного депозиту має бути не більше ніж 1-2%», – повідомив Костянтин Ворушилін.https://news.finance.ua/ua/news/-/42950 ... depozytamy
----
The yield on the benchmark 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y, -1.37% fell 3.5 basis points to 2.833%, while the 2-year yield TMUBMUSD02Y, -1.11% picked up 2.2 basis points to 2.530%. The yield on the 30-year Treasury bond TMUBMUSD30Y, -1.18% fell 3.2 basis points to 2.959%.
---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7070
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 499 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:13
Ukrainian написав:
Я б зняв гарантії за валютними вкладами. Держава повинна гарантувати вклади в національній валюті. Ніхто ж не забороняє населенню тримати заощадження в інвалюті, це особисте побажання кожного. Але я взагалі вважають, що вартість валютного депозиту має бути не більше ніж 1-2%», – повідомив Костянтин Ворушилін.https://news.finance.ua/ua/news/-/42950 ... depozytamy
----
The yield on the benchmark 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y, -1.37% fell 3.5 basis points to 2.833%, while the 2-year yield TMUBMUSD02Y, -1.11% picked up 2.2 basis points to 2.530%. The yield on the 30-year Treasury bond TMUBMUSD30Y, -1.18% fell 3.2 basis points to 2.959%.
---
Цей Ворушилін мете язиком як помелом.
Це що, БС Неньки непотрібна валюта?
В дрібну банку ніхто тоді валюти не понесе навіть під відносно високий прОцент.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24925
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:31
Квесторе_поверніться написав:
Цей Ворушилін мете язиком як помелом.
Це що, БС Неньки непотрібна валюта?
В дрібну банку ніхто тоді валюти не понесе навіть під відносно високий прОцент.
вообще не вижу в этом проблемы.
а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами.
пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3188
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:31
Квесторе_поверніться написав:
Цей Ворушилін мете язиком як помелом.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34472
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5474 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:40
Квесторе_поверніться написав:
Це що, БС Неньки непотрібна валюта?
Я так понял, шо сало нуна перепрятать
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24808
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1982 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:25
mephala написав: Квесторе_поверніться написав:
Цей Ворушилін мете язиком як помелом.
Це що, БС Неньки непотрібна валюта?
В дрібну банку ніхто тоді валюти не понесе навіть під відносно високий прОцент.
вообще не вижу в этом проблемы.
а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами.
пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?
БС це єдина кровоносна (грошова) система, якщо в ній буде недостатньо лейкоцитів (валюти) то вона буде хворать.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24925
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:45
Квесторе_поверніться написав: mephala написав: Квесторе_поверніться написав:
Цей Ворушилін мете язиком як помелом.
Це що, БС Неньки непотрібна валюта?
В дрібну банку ніхто тоді валюти не понесе навіть під відносно високий прОцент.
вообще не вижу в этом проблемы.
а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами.
пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?
БС це єдина кровоносна (грошова) система, якщо в ній буде недостатньо лейкоцитів (валюти) то вона буде хворать.
как раз валюта и не может выступать лейкоцитами так как кредитчиков в валюте очень мало
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3188
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:24
Ну давно ж уже все известно про этого бандюгана, мы же уже обсуждали - депозиты населению тоже не нужны, сразу надо размещать деньги в фонде грабування, без всякого передаточного звена в виде банка...
кашель лаврова
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1066 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|200858
|
|
|50
|70085
|
|
|18
|16119
|
|