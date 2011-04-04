Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
С другой стороны "банкам некого кредитовать" - ага, под 20% годовых некого, а под 1,5% в евро ипотеку? как в Германии, будет кого?! Или экономика все, расти уже никогда не будет?
И про "кровеносную систему" - у гривны как у ДЕНЕГ слегка хромает важнейшая "функция накопления" - конечно люди живущие "до зарплаты" или максимум "до отпуска" этого не чуствуют, но те 2% депозитчиков которым принадлежит 60% вкладов предпочитают доллары (ну и другие твердые валюты). Если надо - есть исследования. Ну и недавний коммингаут наших депутатов и чиновников убедительно вскрыл эту горькую правду.
Kripo еще раз - покажите кого можно кредитовать в Украине на весь тот объем валютных депозитов что находится у нас в БСУ? для кого все те баксы и евро привлекаются банками?
ЗЫ кстати можно и другим путем пойти. в фонд гарантирования вносятся взносы которые составляют какой то %% от депозитов. все эти взносы делаются в гривне. причем взносы по валютным делаются путем пересчета курса бакса на момент размещения депозита. вам станет легче если валютные депозиты будут гарантироваться по курсу на момент открытия депозита? или на кого вы собираетесь перекладывать валютные риски?
mephala написав:Kripo еще раз - покажите кого можно кредитовать в Украине на весь тот объем валютных депозитов что находится у нас в БСУ? для кого все те баксы и евро привлекаются банками?
ЗЫ кстати можно и другим путем пойти. в фонд гарантирования вносятся взносы которые составляют какой то %% от депозитов. все эти взносы делаются в гривне. причем взносы по валютным делаются путем пересчета курса бакса на момент размещения депозита. вам станет легче если валютные депозиты будут гарантироваться по курсу на момент открытия депозита? или на кого вы собираетесь перекладывать валютные риски?
Чтобы его обеспечивать, нужны ДЕНЬГИ в кредит, зарубежные партнеры их нашей экононике не дадут - у нас ВОЙНА и отсутствие реформ, на бирже денег тоже нет, у нас биржи нет, остается ВС, а тут предлагают ее еще раз обескровить.
или вы предлагаете "танцевать" в рамках ограничений валютного кредитования, которые приняты после 2008 года?!
а то что вы предлагаете - это та же отмена гарантирования валютного вклада тока в профиль. я в курс гривны на срок вклада не верю, похоже что и вы не верите и Ворошин тоже не верит, раз "курсовых валютные рисков" опасается, так чего же я у вас валюту на счету держать то буду?!!
Если уж что и предлагать - то отчисления в фонд сразу в валюте, какие проблемы?
mephala написав:вообще не вижу в этом проблемы. а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами. пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?
БС це єдина кровоносна (грошова) система, якщо в ній буде недостатньо лейкоцитів (валюти) то вона буде хворать.
как раз валюта и не может выступать лейкоцитами так как кредитчиков в валюте очень мало
А зовнішні запозичення повертають в валюті, яку банк на міжбанку може НБУ продати. Якщо буде дефіцит цієї валюти то курс буде рости. А ріст курсу викличе що банки будуть хворать. А будуть банки буде і БС хворать. Такий хід думки. А Ви все на кредитах зациклились. Саме валютні кредити і є гирею на шиї БС Неньки а тут ще світовою фінансовою кризою лякають.