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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:14

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:вообще не вижу в этом проблемы.
а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами.
пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?

БС це єдина кровоносна (грошова) система, якщо в ній буде недостатньо лейкоцитів (валюти) то вона буде хворать.

как раз валюта и не может выступать лейкоцитами так как кредитчиков в валюте очень мало





странно, на банковской ветке такой ликбез нужен.

Да, депозиты снижаются, этот "рост" в гривне которой мы видим - соответствует примерно годовой ставке в гривне, т.е. новое деньги даже в гривне не приходят, а с учетом отткоа валюты объем уменьшается.

http://finance.liga.net/bank/opinion/vr ... z-spyachki

С другой стороны "банкам некого кредитовать" - ага, под 20% годовых некого, а под 1,5% в евро ипотеку? как в Германии, будет кого?! Или экономика все, расти уже никогда не будет?

И про "кровеносную систему" - у гривны как у ДЕНЕГ слегка хромает важнейшая "функция накопления" - конечно люди живущие "до зарплаты" или максимум "до отпуска" этого не чуствуют, но те 2% депозитчиков которым принадлежит 60% вкладов предпочитают доллары (ну и другие твердые валюты). Если надо - есть исследования. Ну и недавний коммингаут наших депутатов и чиновников убедительно вскрыл эту горькую правду.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42952 ... ya-vkladov

Так вот такие валюнтаристкие действия выдавят за рубеж пусть не 60% ну а даже 10% объема ВС - и это остановит рост ВВП еще на 2 года, стоит оно того?!
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 04 лип, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Так вот такие валюнтаристкие действия...

Думаю отот дядя таким нехитрым способом хотел намекнуть пересичному, шо нуна срочно менять инвалюту на гривну. Агааа, он не скоро этого дождётся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:34

Kripo
еще раз - покажите кого можно кредитовать в Украине на весь тот объем валютных депозитов что находится у нас в БСУ?
для кого все те баксы и евро привлекаются банками?

ЗЫ
кстати можно и другим путем пойти. в фонд гарантирования вносятся взносы которые составляют какой то %% от депозитов. все эти взносы делаются в гривне. причем взносы по валютным делаются путем пересчета курса бакса на момент размещения депозита.
вам станет легче если валютные депозиты будут гарантироваться по курсу на момент открытия депозита? или на кого вы собираетесь перекладывать валютные риски?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:45

ІЗ ПІСНІ СЛІВ НЕ ВИКИНЕШ

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хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:56

  mephala написав:Kripo
еще раз - покажите кого можно кредитовать в Украине на весь тот объем валютных депозитов что находится у нас в БСУ?
для кого все те баксы и евро привлекаются банками?

ЗЫ
кстати можно и другим путем пойти. в фонд гарантирования вносятся взносы которые составляют какой то %% от депозитов. все эти взносы делаются в гривне. причем взносы по валютным делаются путем пересчета курса бакса на момент размещения депозита.
вам станет легче если валютные депозиты будут гарантироваться по курсу на момент открытия депозита? или на кого вы собираетесь перекладывать валютные риски?


"откройте мне веки!" - открываю! :lol:


https://news.finance.ua/ru/news/-/42936 ... vp-ukrainy
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 32915.html
https://news.finance.ua/ru/news/-/42939 ... a-14-kubiv

Видите рост ВВП и экспорта?

Чтобы его обеспечивать, нужны ДЕНЬГИ в кредит, зарубежные партнеры их нашей экононике не дадут - у нас ВОЙНА и отсутствие реформ, на бирже денег тоже нет, у нас биржи нет, остается ВС, а тут предлагают ее еще раз обескровить.

или вы предлагаете "танцевать" в рамках ограничений валютного кредитования, которые приняты после 2008 года?!

Ну так посмотрите на рост ВВП до 2008 года и после, вам что надо, рост ВВП или "стабильность"?!! https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA

а то что вы предлагаете - это та же отмена гарантирования валютного вклада тока в профиль. я в курс гривны на срок вклада не верю, похоже что и вы не верите и Ворошин тоже не верит, раз "курсовых валютные рисков" опасается, так чего же я у вас валюту на счету держать то буду?!! :wink:

Если уж что и предлагать - то отчисления в фонд сразу в валюте, какие проблемы?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:00

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:вообще не вижу в этом проблемы.
а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами.
пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?

БС це єдина кровоносна (грошова) система, якщо в ній буде недостатньо лейкоцитів (валюти) то вона буде хворать.

как раз валюта и не может выступать лейкоцитами так как кредитчиков в валюте очень мало

А зовнішні запозичення повертають в валюті, яку банк на міжбанку може НБУ продати. Якщо буде дефіцит цієї валюти то курс буде рости. А ріст курсу викличе що банки будуть хворать. А будуть банки буде і БС хворать. Такий хід думки.
А Ви все на кредитах зациклились.
Саме валютні кредити і є гирею на шиї БС Неньки а тут ще світовою фінансовою кризою лякають. :(
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