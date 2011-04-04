Додано: Сер 04 лип, 2018 13:56

mephala написав: Kripo

еще раз - покажите кого можно кредитовать в Украине на весь тот объем валютных депозитов что находится у нас в БСУ?

для кого все те баксы и евро привлекаются банками?



ЗЫ

кстати можно и другим путем пойти. в фонд гарантирования вносятся взносы которые составляют какой то %% от депозитов. все эти взносы делаются в гривне. причем взносы по валютным делаются путем пересчета курса бакса на момент размещения депозита.

вам станет легче если валютные депозиты будут гарантироваться по курсу на момент открытия депозита? или на кого вы собираетесь перекладывать валютные риски? еще раз - покажите кого можно кредитовать в Украине на весь тот объем валютных депозитов что находится у нас в БСУ?для кого все те баксы и евро привлекаются банками?ЗЫкстати можно и другим путем пойти. в фонд гарантирования вносятся взносы которые составляют какой то %% от депозитов. все эти взносы делаются в гривне. причем взносы по валютным делаются путем пересчета курса бакса на момент размещения депозита.вам станет легче если валютные депозиты будут гарантироваться по курсу на момент открытия депозита? или на кого вы собираетесь перекладывать валютные риски?

"откройте мне веки!" - открываю!Видите рост ВВП и экспорта?Чтобы его обеспечивать, нужны ДЕНЬГИ в кредит, зарубежные партнеры их нашей экононике не дадут - у нас ВОЙНА и отсутствие реформ, на бирже денег тоже нет, у нас биржи нет, остается ВС, а тут предлагают ее еще раз обескровить.или вы предлагаете "танцевать" в рамках ограничений валютного кредитования, которые приняты после 2008 года?!Ну так посмотрите на рост ВВП до 2008 года и после, вам что надо, рост ВВП или "стабильность"?!!а то что вы предлагаете - это та же отмена гарантирования валютного вклада тока в профиль. я в курс гривны на срок вклада не верю, похоже что и вы не верите и Ворошин тоже не верит, раз "курсовых валютные рисков" опасается, так чего же я у вас валюту на счету держать то буду?!!Если уж что и предлагать - то отчисления в фонд сразу в валюте, какие проблемы?