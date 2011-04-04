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С другой стороны "банкам некого кредитовать" - ага, под 20% годовых некого, а под 1,5% в евро ипотеку? как в Германии, будет кого?! Или экономика все, расти уже никогда не будет?
И про "кровеносную систему" - у гривны как у ДЕНЕГ слегка хромает важнейшая "функция накопления" - конечно люди живущие "до зарплаты" или максимум "до отпуска" этого не чуствуют, но те 2% депозитчиков которым принадлежит 60% вкладов предпочитают доллары (ну и другие твердые валюты). Если надо - есть исследования. Ну и недавний коммингаут наших депутатов и чиновников убедительно вскрыл эту горькую правду.
Kripo еще раз - покажите кого можно кредитовать в Украине на весь тот объем валютных депозитов что находится у нас в БСУ? для кого все те баксы и евро привлекаются банками?
ЗЫ кстати можно и другим путем пойти. в фонд гарантирования вносятся взносы которые составляют какой то %% от депозитов. все эти взносы делаются в гривне. причем взносы по валютным делаются путем пересчета курса бакса на момент размещения депозита. вам станет легче если валютные депозиты будут гарантироваться по курсу на момент открытия депозита? или на кого вы собираетесь перекладывать валютные риски?
mephala написав:Kripo еще раз - покажите кого можно кредитовать в Украине на весь тот объем валютных депозитов что находится у нас в БСУ? для кого все те баксы и евро привлекаются банками?
ЗЫ кстати можно и другим путем пойти. в фонд гарантирования вносятся взносы которые составляют какой то %% от депозитов. все эти взносы делаются в гривне. причем взносы по валютным делаются путем пересчета курса бакса на момент размещения депозита. вам станет легче если валютные депозиты будут гарантироваться по курсу на момент открытия депозита? или на кого вы собираетесь перекладывать валютные риски?
Чтобы его обеспечивать, нужны ДЕНЬГИ в кредит, зарубежные партнеры их нашей экононике не дадут - у нас ВОЙНА и отсутствие реформ, на бирже денег тоже нет, у нас и биржи нет, остается ВС, а тут предлагают ее еще раз обескровить.
или вы предлагаете "танцевать" в рамках ограничений валютного кредитования, которые приняты после 2008 года?!
а то что вы предлагаете - это та же отмена гарантирования валютного вклада тока в профиль. я в курс гривны на срок вклада не верю, похоже что и вы не верите и Ворошин тоже не верит, раз "курсовых валютных рисков" опасается, так чего же я у вас валюту на счету держать то буду?!!
Если уж что и предлагать - то отчисления в фонд сразу в валюте, какие проблемы?
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 04 лип, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:вообще не вижу в этом проблемы. а зачем мелкой банке валюта? у нас не так много заемщиков с валютными доходами. пусть работают с гривной. или гривневые заемщики закончились?
БС це єдина кровоносна (грошова) система, якщо в ній буде недостатньо лейкоцитів (валюти) то вона буде хворать.
как раз валюта и не может выступать лейкоцитами так как кредитчиков в валюте очень мало
А зовнішні запозичення повертають в валюті, яку банк на міжбанку може НБУ продати. Якщо буде дефіцит цієї валюти то курс буде рости. А ріст курсу викличе що банки будуть хворать. А будуть банки буде і БС хворать. Такий хід думки. А Ви все на кредитах зациклились. Саме валютні кредити і є гирею на шиї БС Неньки а тут ще світовою фінансовою кризою лякають.
Kripo написав:Чтобы его обеспечивать, нужны ДЕНЬГИ в кредит, зарубежные партнеры их нашей экононике не дадут - у нас ВОЙНА и отсутствие реформ, на бирже денег тоже нет, у нас и биржи нет, остается ВС, а тут предлагают ее еще раз обескровить.
или вы предлагаете "танцевать" в рамках ограничений валютного кредитования, которые приняты после 2008 года?!
я не предлагаю "танцевать" в рамках ограничений валютного кредитования, которые приняты после 2008 года. я говорю что банки УЖЕ танцуют в этих рамках. так вот вы и не ответили на первый вопрос - кого будет кредитовать банковская система в этих рамках? им нужны все те миллиарды валюты которые население тащит в банки? не. ну если создавать фиктивные фирмы которые будут брать фиктивные кредиты и бабки выводить в офшоры то таким фирмам и банкам канеш нада баксов от населения много. и побольше побольше. а реальным игрокам которые планируют вернуть валюту кому столько нужно?
Квесторе_поверніться написав:А зовнішні запозичення повертають в валюті, яку банк на міжбанку може НБУ продати.
стоп стоп стоп банк взял в валюте у населения. банк продал НБУ валюту за гривну. жахнула девальвация клиент пришел по баксы. банк ломонулся на межбанк купить валюту за ту гривну что получил от НБУ и ШО? много отдаст он пришедшему валюты?
Квесторе_поверніться написав:А зовнішні запозичення повертають в валюті, яку банк на міжбанку може НБУ продати.
стоп стоп стоп банк взял в валюте у населения. банк продал НБУ валюту за гривну. жахнула девальвация клиент пришел по баксы. банк ломонулся на межбанк купить валюту за ту гривну что получил от НБУ и ШО? много отдаст он пришедшему валюты?
Какой механизм предлагаете что бы валютная заначка населения работала на экономику, а не пылилась под матрасом?
Aps написав: Какой механизм предлагаете что бы валютная заначка населения работала на экономику, а не пылилась под матрасом?
а вы думаете что население заберет валюту из банков из-за того что отменят гарантирование? так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела. но тем не менее хранят. так что не волнуйтесь - валютный портфель похудеет но не исчезнет. его будет достаточно для тех кто зарабатывает в валюте и способен возвращать кредиты в валюте.