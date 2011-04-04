Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:53
mephala написав: Aps написав:
Какой механизм предлагаете что бы валютная заначка населения работала на экономику, а не пылилась под матрасом?
а вы думаете что население заберет валюту из банков из-за того что отменят гарантирование?
так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.
Заберет. Смысл хранить без гарантий за небольшой процент? Считаете народ настолько глуп?
И да сумма гаранитрования должна быть больше. Это вызовет приплыв денег в БС.
А сейчас хранят больше фонда в основном те у кого их очень много. Это совсем небольшой процент и некоторые из них думаю успеют вывести их до проблем.
Aps
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:28
mephala написав:
так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.
Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика
Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн
Поэтому и хранят
MYan
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:35
MYan написав: mephala написав:
так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.
Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика
Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн
Поэтому и хранят
К сожалению только это для разных банков, а с вменяемыми % их не так много
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valya
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:35
MYan написав: mephala написав:
так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.
Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика
Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн
Поэтому и хранят
К сожалению только это для разных банков, а с вменяемыми % их не так много
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valya
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:10
valya написав:
а с вменяемыми % их не так много
Вменяемость начинается с 15
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:25
valya
Увы, Вы правы
200 000 гривень – МАКСИМАЛЬНА СУМА ВІДШКОДУВАННЯ
, незалежно від кількості рахунків в одному банку.
http://www.fg.gov.ua
Сумма самая низкая в Европе
Возможно ниже в Молдавии
MYan
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:28
MYan написав: mephala написав:
так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.
Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика
Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн
Поэтому и хранят
Гарантируется именно 200К на один ИНН в одном банке
Т.е. для 10 вкладов под 200К нуна найти 10 вменяемых банок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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