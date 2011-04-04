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Aps написав: Какой механизм предлагаете что бы валютная заначка населения работала на экономику, а не пылилась под матрасом?
а вы думаете что население заберет валюту из банков из-за того что отменят гарантирование? так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела. но тем не менее хранят.
Заберет. Смысл хранить без гарантий за небольшой процент? Считаете народ настолько глуп? И да сумма гаранитрования должна быть больше. Это вызовет приплыв денег в БС. А сейчас хранят больше фонда в основном те у кого их очень много. Это совсем небольшой процент и некоторые из них думаю успеют вывести их до проблем.