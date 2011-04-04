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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:53

  mephala написав:
  Aps написав: Какой механизм предлагаете что бы валютная заначка населения работала на экономику, а не пылилась под матрасом?

а вы думаете что население заберет валюту из банков из-за того что отменят гарантирование?
так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.


Заберет. Смысл хранить без гарантий за небольшой процент? Считаете народ настолько глуп?
И да сумма гаранитрования должна быть больше. Это вызовет приплыв денег в БС.
А сейчас хранят больше фонда в основном те у кого их очень много. Это совсем небольшой процент и некоторые из них думаю успеют вывести их до проблем.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.


Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика
Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн
Поэтому и хранят
MYan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:35

  MYan написав:
  mephala написав:так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.


Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика
Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн
Поэтому и хранят

К сожалению только это для разных банков, а с вменяемыми % их не так много
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  valya написав:а с вменяемыми % их не так много


Вменяемость начинается с 15
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:25

valya
Увы, Вы правы :cry:
200 000 гривень – МАКСИМАЛЬНА СУМА ВІДШКОДУВАННЯ, незалежно від кількості рахунків в одному банку.
http://www.fg.gov.ua

Сумма самая низкая в Европе
Возможно ниже в Молдавии
MYan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  MYan написав:Сумма самая низкая в Европе
Возможно ниже в Молдавии


на нашому континенті я б висловив думку
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:13

  MYan написав:
  mephala написав:так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела.
но тем не менее хранят.


Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика
Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн
Поэтому и хранят

вы статистику гляньте сколько денег хранится свыше 200К.
да есть категория населения кто разбивает по 200К по разным банкам.
но есть (и очень много) кто хранит свыше 200К в одном банке.
так само и с валютой будет.
вы гляньте на буржуи - процент нулевый, гарантии максимум на 8К баксов а им несут и несут. тем у кого несколько лямов им эти гарантии на 8К шо есть шо нету.
это только нас мелочь волнует подобная штука.
mephala
 
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