Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Aps написав: Какой механизм предлагаете что бы валютная заначка населения работала на экономику, а не пылилась под матрасом?
а вы думаете что население заберет валюту из банков из-за того что отменят гарантирование? так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела. но тем не менее хранят.
Заберет. Смысл хранить без гарантий за небольшой процент? Считаете народ настолько глуп? И да сумма гаранитрования должна быть больше. Это вызовет приплыв денег в БС. А сейчас хранят больше фонда в основном те у кого их очень много. Это совсем небольшой процент и некоторые из них думаю успеют вывести их до проблем.
mephala написав:так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела. но тем не менее хранят.
Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн Поэтому и хранят
вы статистику гляньте сколько денег хранится свыше 200К. да есть категория населения кто разбивает по 200К по разным банкам. но есть (и очень много) кто хранит свыше 200К в одном банке. так само и с валютой будет. вы гляньте на буржуи - процент нулевый, гарантии максимум на 8К баксов а им несут и несут. тем у кого несколько лямов им эти гарантии на 8К шо есть шо нету. это только нас мелочь волнует подобная штука.
mephala написав:так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела. но тем не менее хранят.
Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн Поэтому и хранят
вы статистику гляньте сколько денег хранится свыше 200К. да есть категория населения кто разбивает по 200К по разным банкам. но есть (и очень много) кто хранит свыше 200К в одном банке. так само и с валютой будет. вы гляньте на буржуи - процент нулевый, гарантии максимум на 8К баксов а им несут и несут. тем у кого несколько лямов им эти гарантии на 8К шо есть шо нету. это только нас мелочь волнует подобная штука.