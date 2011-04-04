Додано: Чет 05 лип, 2018 17:56

mephala написав: так само и с валютой будет. так само и с валютой будет.

короче, опять на русское "авось" надеемся, это и значит волюнтаризм - принимать идиологические решения без оглядки на реальность и не заботясь о последствиях.То что 60% банков уже государственные ничего, то что вместо кредитов банки в пирамиду ОВГЗ играют уже 4 года пофиг, то что объем денег в ВС снижается год от году наплевать, мы опять "стабильность" обеспечим, сами правда в стабильность курса то не верим?! Что остается делать умному вкладчику - дробить вклады и переносить в надежные - наши госы и заподноевропейские.А на жирных котов вы не ровняйтесь - они как семейка Гонторевой за 2 дня до введения временной в Дельту успеют непостижимым образом все обналичить. Вот поэтому и говорю, пусть не 60%, пусть на 10% обескровят такие решения ВС, подъем ВВП будет заторможен.А делать надо обратное - брать страховку вкладов в валюте вклада, и все, нет курсового риска у фонда, нет курсового риска у банков и можно всех подряд кредитовать.