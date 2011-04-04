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Aps написав: Какой механизм предлагаете что бы валютная заначка населения работала на экономику, а не пылилась под матрасом?
а вы думаете что население заберет валюту из банков из-за того что отменят гарантирование? так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела. но тем не менее хранят.
Заберет. Смысл хранить без гарантий за небольшой процент? Считаете народ настолько глуп? И да сумма гаранитрования должна быть больше. Это вызовет приплыв денег в БС. А сейчас хранят больше фонда в основном те у кого их очень много. Это совсем небольшой процент и некоторые из них думаю успеют вывести их до проблем.
mephala написав:так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела. но тем не менее хранят.
Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн Поэтому и хранят
вы статистику гляньте сколько денег хранится свыше 200К. да есть категория населения кто разбивает по 200К по разным банкам. но есть (и очень много) кто хранит свыше 200К в одном банке. так само и с валютой будет. вы гляньте на буржуи - процент нулевый, гарантии максимум на 8К баксов а им несут и несут. тем у кого несколько лямов им эти гарантии на 8К шо есть шо нету. это только нас мелочь волнует подобная штука.
mephala написав:так исходя из этой логики и гривен не должно быть в системе большее 200К на чела. но тем не менее хранят.
Гарантируется 200т на вклад, а не на одного вкладчика Если будет 10 вкладов по 200т, то будет гарантироваться 2000 000 грн Поэтому и хранят
вы статистику гляньте сколько денег хранится свыше 200К. да есть категория населения кто разбивает по 200К по разным банкам. но есть (и очень много) кто хранит свыше 200К в одном банке. так само и с валютой будет. вы гляньте на буржуи - процент нулевый, гарантии максимум на 8К баксов а им несут и несут. тем у кого несколько лямов им эти гарантии на 8К шо есть шо нету. это только нас мелочь волнует подобная штука.
короче, опять на русское "авось" надеемся, это и значит волюнтаризм - принимать идиологические решения без оглядки на реальность и не заботясь о последствиях.
То что 60% банков уже государственные ничего, то что вместо кредитов банки в пирамиду ОВГЗ играют уже 4 года пофиг, то что объем денег в ВС снижается год от году наплевать, мы опять "стабильность" обеспечим, сами правда в стабильность курса то не верим?! Что остается делать умному вкладчику - дробить вклады и переносить в надежные - наши госы и заподноевропейские.
А на жирных котов вы не ровняйтесь - они как семейка Гонторевой за 2 дня до введения временной в Дельту успеют непостижимым образом все обналичить. Вот поэтому и говорю, пусть не 60%, пусть на 10% обескровят такие решения ВС, подъем ВВП будет заторможен.
А делать надо обратное - брать страховку вкладов в валюте вклада, и все, нет курсового риска у фонда, нет курсового риска у банков и можно всех подряд кредитовать.
Kripo написав:А делать надо обратное - брать страховку вкладов в валюте вклада, и все, нет курсового риска у фонда, нет курсового риска у банков и можно всех подряд кредитовать.
курсовой риск есть всегда так как мы знаем что не всегда у фонда хватает накопленных взносов для выплат вкладчикам лопнувшего банка. от что делать фонду когда накопилось взносами 500 лямов баксов а выплатить нада 1 лярд? напомню что наша страна не печатает доллары и просто так у НБУ не одолжиш. да и курсовой риск у банков тоже всегда будет пока они берут валюту у депозитчиков, продают ее и потом выдают гривну кредитчику. в момент девальвации думаю у банков хороший разрыв наступает.