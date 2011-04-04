mephala
Пожалели ФГВФЛ )))
Вы предлагаете валютным вкладчикам стать спонсорами банков?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:20
mephala
Пожалели ФГВФЛ )))
Вы предлагаете валютным вкладчикам стать спонсорами банков?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:22
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:24
l66
я никого не собираюсь жалеть.
просто государство не должно решать проблемы хитропопых которые накапливают в валюте.
хотите помощи от государства? держите сбережения в денежных знаках этого государства.
если держите в валюте - то сами и решайте свои проблемы.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:29
Да мы то порешаем... За керманычей переживаем,как они там будут без наших зеленых?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:35
Если банкам не нужна валюта, то они и не должны ее привлекать ни под какой %.
А Государство должно быть экономически сильным, чтобы у ее граждан даже мысль не возникала хранить свои сбережения в валюте.
А брать риски банков на себя по крайней мере безответственно по отношению к своей семье.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:42
l66
как бы вам понятнее пояснить.
от есть страховая. она тоже наобещала красоты что будет вам платить все и всегда.
но потом наступает час Ч и у страховой нет денег что бы всем обеспечить красоту.
что по вашему происходит?
от то что ответите то и должно было произойти со всеми вкладчиками которые думают что фонд бездонный. а то привыкли нести деньги в разные помойки так как знают что если у фонда не хватит денег то с государства выбьют.
перестанут страховать валюту - может мозги начнут включать куда можно ее нести а куда нет.
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