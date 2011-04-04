Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:42

l66

как бы вам понятнее пояснить.

от есть страховая. она тоже наобещала красоты что будет вам платить все и всегда.

но потом наступает час Ч и у страховой нет денег что бы всем обеспечить красоту.

что по вашему происходит?

от то что ответите то и должно было произойти со всеми вкладчиками которые думают что фонд бездонный. а то привыкли нести деньги в разные помойки так как знают что если у фонда не хватит денег то с государства выбьют.

перестанут страховать валюту - может мозги начнут включать куда можно ее нести а куда нет.