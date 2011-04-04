Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:42

l66

как бы вам понятнее пояснить.

от есть страховая. она тоже наобещала красоты что будет вам платить все и всегда.

но потом наступает час Ч и у страховой нет денег что бы всем обеспечить красоту.

что по вашему происходит?

от то что ответите то и должно было произойти со всеми вкладчиками которые думают что фонд бездонный. а то привыкли нести деньги в разные помойки так как знают что если у фонда не хватит денег то с государства выбьют организовав пару-тройку демонстраций.

и страхование валюты в случае ЧП быстрее съедает этот страховой фонд и заставляет его обратится к государству.

или по вашему это нормально когда один отнес в банк 8К грн и через год получил 8К грн а другой отнес 1К баксов и через год получил 20К грн? Почему государство одному должно выдавать 8К а другому 20К если в стартовый момент они имели одинаково денег в нац валюте? Почему государство должно спонсировать хитропопых?



ЗЫ

перестанут страховать валюту - может мозги начнут включать куда можно ее нести а куда нет.