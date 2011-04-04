mephala
Пожалели ФГВФЛ )))
Вы предлагаете валютным вкладчикам стать спонсорами банков?
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:20
mephala
Пожалели ФГВФЛ )))
Вы предлагаете валютным вкладчикам стать спонсорами банков?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:22
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:24
l66
я никого не собираюсь жалеть.
просто государство не должно решать проблемы хитропопых которые накапливают в валюте.
хотите помощи от государства? держите сбережения в денежных знаках этого государства.
если держите в валюте - то сами и решайте свои проблемы.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:29
Да мы то порешаем... За керманычей переживаем,как они там будут без наших зеленых?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:35
Если банкам не нужна валюта, то они и не должны ее привлекать ни под какой %.
А Государство должно быть экономически сильным, чтобы у ее граждан даже мысль не возникала хранить свои сбережения в валюте.
А брать риски банков на себя по крайней мере безответственно по отношению к своей семье.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:42
l66
как бы вам понятнее пояснить.
от есть страховая. она тоже наобещала красоты что будет вам платить все и всегда.
но потом наступает час Ч и у страховой нет денег что бы всем обеспечить красоту.
что по вашему происходит?
от то что ответите то и должно было произойти со всеми вкладчиками которые думают что фонд бездонный. а то привыкли нести деньги в разные помойки так как знают что если у фонда не хватит денег то с государства выбьют организовав пару-тройку демонстраций.
и страхование валюты в случае ЧП быстрее съедает этот страховой фонд и заставляет его обратится к государству.
или по вашему это нормально когда один отнес в банк 8К грн и через год получил 8К грн а другой отнес 1К баксов и через год получил 20К грн? Почему государство одному должно выдавать 8К а другому 20К если в стартовый момент они имели одинаково денег в нац валюте? Почему государство должно спонсировать хитропопых?
ЗЫ
перестанут страховать валюту - может мозги начнут включать куда можно ее нести а куда нет.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:06
А куда можно то нести?
В банк я так понял нет бо то хитропопасть по вашему ?
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 06 лип, 2018 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:07
Не гарантируются вклады в металлах - золотые слитки закопаны под грушей, Прекратят гарантировать вклады в валюте - доллары и евро будут спрятаны под матрас.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:17
Re: Байки про банки і не тільки....
а эт уже хитропопое гос-во НЕ проиндексировало вклады
тут тоже нуна было возвращать 20К, ну хотя бы 15К
мы все оцениваем риски в меру своих возможностей, и принимаем меры по снижению этих рисков в меру своих возможностей
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:27
Потому что тот, кто имел депо в гривне под 25 % годовых думал, что он хитропопее, чем тот, кто имел депо в валюте под 10 % годовых.
Востаннє редагувалось l66 в П'ят 06 лип, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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