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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:27
Aps написав:
В банк я так понял нет бо то хитропопасть по вашему ?
хитропопость - это требовать от украинского государства выплат по валютным вкладам. а где хранить свои баксы то сами решайте. хотите в банк. хотите под грушу. хотите в сейф.
vollena71 написав:
Не гарантируются вклады в металлах - золотые слитки закопаны под грушей, Прекратят гарантировать вклады в валюте - доллары и евро будут спрятаны под матрас.
хотите сказать что в БСУ вообще нет вкладов в драгметаллах так как они не гарантируются? не нужно себя экстраполировать на всех.
l66 написав:
Потому что тот, кто имел депо в гривне под 25 % годовых думал, что он хитропопее, чем тот, кто имел депо в валюте под 10 % годовых.
при чем тут это? у доллара инфляция меньше чем у гривны. потому и проценты разные. но гарантировать своим плечом в момент Х украинское государство должно только гривну. просчитались с выбором банка? сами и расхлебывайте.
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mephala
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:36
mephala
Мы то решим.
Наконец-то правящая элита открытым текстом говорит:
"Выносите валюту из страны. Мы Вам разрешили открывать депо в других странах, покупать акции иностранных компаний, вкладывать в недвижимость за рубежом и т.д.
А если хотите хранить в банках, то меняйте свою валюту на гривны.
Мы скупим Вашу валюту. Чем массовее Вы ее будете сдавать, тем дешевле мы у Вас ее купим.
А то нам осталось меньше года времени, чтобы успеть загрузить камазы и вывезти в нужном направлении. Поторопитесь, граждане."
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:27
l66 написав:mephala
Мы то решим.
Наконец-то правящая элита открытым текстом говорит:
"Выносите валюту из страны. Мы Вам разрешили открывать депо в других странах, покупать акции иностранных компаний, вкладывать в недвижимость за рубежом и т.д.
А если хотите хранить в банках, то меняйте свою валюту на гривны.
Мы скупим Вашу валюту. Чем массовее Вы ее будете сдавать, тем дешевле мы у Вас ее купим.
А то нам осталось меньше года времени, чтобы успеть загрузить камазы и вывезти в нужном направлении. Поторопитесь, граждане."
Плюсанул. До этого умные люди тут писали, что следствием будет минус пара процентов ВВПродукт.
А управители пусть ищут желающих сберегать и одалживать в гривне.
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