хитропопость - это требовать от украинского государства выплат по валютным вкладам. а где хранить свои баксы то сами решайте. хотите в банк. хотите под грушу. хотите в сейф.
хотите сказать что в БСУ вообще нет вкладов в драгметаллах так как они не гарантируются? не нужно себя экстраполировать на всех.
при чем тут это? у доллара инфляция меньше чем у гривны. потому и проценты разные. но гарантировать своим плечом в момент Х украинское государство должно только гривну. просчитались с выбором банка? сами и расхлебывайте.