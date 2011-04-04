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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:27

  Aps написав: В банк я так понял нет бо то хитропопасть по вашему ?

хитропопость - это требовать от украинского государства выплат по валютным вкладам. а где хранить свои баксы то сами решайте. хотите в банк. хотите под грушу. хотите в сейф.

  vollena71 написав:Не гарантируются вклады в металлах - золотые слитки закопаны под грушей, Прекратят гарантировать вклады в валюте - доллары и евро будут спрятаны под матрас.

хотите сказать что в БСУ вообще нет вкладов в драгметаллах так как они не гарантируются? не нужно себя экстраполировать на всех.

  l66 написав:Потому что тот, кто имел депо в гривне под 25 % годовых думал, что он хитропопее, чем тот, кто имел депо в валюте под 10 % годовых.

при чем тут это? у доллара инфляция меньше чем у гривны. потому и проценты разные. но гарантировать своим плечом в момент Х украинское государство должно только гривну. просчитались с выбором банка? сами и расхлебывайте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:36

mephala
Мы то решим.
Наконец-то правящая элита открытым текстом говорит:

"Выносите валюту из страны. Мы Вам разрешили открывать депо в других странах, покупать акции иностранных компаний, вкладывать в недвижимость за рубежом и т.д.

А если хотите хранить в банках, то меняйте свою валюту на гривны.
Мы скупим Вашу валюту. Чем массовее Вы ее будете сдавать, тем дешевле мы у Вас ее купим.
А то нам осталось меньше года времени, чтобы успеть загрузить камазы и вывезти в нужном направлении. Поторопитесь, граждане." :D
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:27

  l66 написав:mephala
Мы то решим.
Наконец-то правящая элита открытым текстом говорит:

"Выносите валюту из страны. Мы Вам разрешили открывать депо в других странах, покупать акции иностранных компаний, вкладывать в недвижимость за рубежом и т.д.

А если хотите хранить в банках, то меняйте свою валюту на гривны.
Мы скупим Вашу валюту. Чем массовее Вы ее будете сдавать, тем дешевле мы у Вас ее купим.
А то нам осталось меньше года времени, чтобы успеть загрузить камазы и вывезти в нужном направлении. Поторопитесь, граждане." :D


Плюсанул. До этого умные люди тут писали, что следствием будет минус пара процентов ВВПродукт.
А управители пусть ищут желающих сберегать и одалживать в гривне.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:31

  mephala написав:
  Aps написав: В банк я так понял нет бо то хитропопасть по вашему ?

хитропопость - это требовать от украинского государства выплат по валютным вкладам. а где хранить свои баксы то сами решайте. хотите в банк. хотите под грушу. хотите в сейф.
.


Не совсем понятен предмет спора.
Если сейчас есть закон Укранины "О системе гарантирования вкладов физлиц", где есть норма о гарантировании вкладов в валюте и человек, размещая свой вклад в валюте, при наступлении неплатежеспособности банка, хочет согласно вышеупомянутого закона, получить свой вклад из фонда, то он хитропопый. А если НБУ не выполняет свою конституционную функцию (Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.), в результате которой владельцу валютного вклада и приходится возмещать в разы большую сумму, то к государству (в лице НБУ) нет никаких вопросов.
Примут изменения о негарантировании вал. депозитов - не вопрос, люди будут думать, что делать с валютой. Кто-то может поменяет на гривну и понесет на грн. депозит, кто-то в ячейку, под матрас. Думаю последних будет гораздо больше и в результате в банковская система потеряет % 80 валюты. Это надо?
Может пусть НБУ качественно выполняет свои конституционные функции и не надо будет и огромных выплат, а люди сами постепенно перейдут к накоплению в гривне...
Все должны соблюдать законы и тогда не будет таких споров и проблем.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  coulthard написав:Не совсем понятен предмет спора.

предмет спора - какой д.б. новый закон о понде... ну а вдруХ :wink:
Ну а вопрос о выполении закона вааще не подымался, как безперспективный :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:36

  coulthard написав:Все должны соблюдать законы и тогда не будет таких споров и проблем.


Рабство было законным.
Колониализм был законным.
Инквизиция была законна.
Апартеид был законным.
Холокост был законным.
Сталинские репрессии были законными.
Голодомор был законным.

Все кто боролись против этого - были преступники.
Законность - это признак власти, а не справедливости.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:52

  IMPRINTER написав:
  coulthard написав:Все должны соблюдать законы и тогда не будет таких споров и проблем.


Рабство было законным.
Колониализм был законным.
Инквизиция была законна.
Апартеид был законным.
Холокост был законным.
Сталинские репрессии были законными.
Голодомор был законным.

Все кто боролись против этого - были преступники.
Законность - это признак власти, а не справедливости.


Ну мы же пытаемся построить правовое государство.
И я не призываю бороться, я призываю всех действовать в правовом поле.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01

  coulthard написав:И я не призываю бороться, я призываю всех действовать в правовом поле.


Гражданин Украины, который находится на территории другой страны чьи законы должен соблюдать? Украины или страны пребывания?
По международным нормам - страны пребывания.
То что в Европе законно - в мусульманский странах может быть смертная казнь.

По Конституции РФ - Крым российский.
По Конституции Украины - украинский.

Какой законный ответ гражданин Украины, приехавший временно на территорию России или гражданин России, приехавший временно на территорию Украины (к примеру приехал навестить родственников) должен дать на вопрос "чей Крым?" как законопослушный гражданин? согласно своему законодательству или страны пребывания? Законно ли будет, если он за нарушение законов страны пребывания попадет в тюрьму за сепаратизм и т.п.?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 06 лип, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:Какой законный ответ гражданин Украины или России, приехавший временно на территорию РФ/Украины (к примеру приехал навестить родственников) на вопрос "чей Крым?" какой должен дать ответ как законопослушный гражданин?

не представляю как, например, в 1942м году подобное могло быть на территории Германии или СССР. Тока через расстрел, и даже не дожидаясь ответа :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:50

  IMPRINTER написав:
  coulthard написав:И я не призываю бороться, я призываю всех действовать в правовом поле.


Гражданин Украины, который находится на территории другой страны чьи законы должен соблюдать? Украины или страны пребывания?
По международным нормам - страны пребывания.
То что в Европе законно - в мусульманский странах может быть смертная казнь.

По Конституции РФ - Крым российский.
По Конституции Украины - украинский.

Какой законный ответ гражданин Украины, приехавший временно на территорию России или гражданин России, приехавший временно на территорию Украины (к примеру приехал навестить родственников) должен дать на вопрос "чей Крым?" как законопослушный гражданин? согласно своему законодательству или страны пребывания? Законно ли будет, если он за нарушение законов страны пребывания попадет в тюрьму за сепаратизм и т.п.?


Не перегибайте.
Всегда могут быть какие-то исключения или коллизии, которые не учтены ззаконодательстве, но это же не значит, что его не нужно выполнять в целом.
А как раз в том вопросе, о котром писал я, по-моему, все предельно отрегулировано.
coulthard
 
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