Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:31

mephala написав: Aps написав: В банк я так понял нет бо то хитропопасть по вашему ? В банк я так понял нет бо то хитропопасть по вашему ?

хитропопость - это требовать от украинского государства выплат по валютным вкладам. а где хранить свои баксы то сами решайте. хотите в банк. хотите под грушу. хотите в сейф.

. хитропопость - это требовать от украинского государства выплат по валютным вкладам. а где хранить свои баксы то сами решайте. хотите в банк. хотите под грушу. хотите в сейф.

Не совсем понятен предмет спора.Если сейчас есть закон Укранины "О системе гарантирования вкладов физлиц", где есть норма о гарантировании вкладов в валюте и человек, размещая свой вклад в валюте, при наступлении неплатежеспособности банка, хочет согласно вышеупомянутого закона, получить свой вклад из фонда, то он хитропопый. А если НБУ не выполняет свою конституционную функцию (Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.), в результате которой владельцу валютного вклада и приходится возмещать в разы большую сумму, то к государству (в лице НБУ) нет никаких вопросов.Примут изменения о негарантировании вал. депозитов - не вопрос, люди будут думать, что делать с валютой. Кто-то может поменяет на гривну и понесет на грн. депозит, кто-то в ячейку, под матрас. Думаю последних будет гораздо больше и в результате в банковская система потеряет % 80 валюты. Это надо?Может пусть НБУ качественно выполняет свои конституционные функции и не надо будет и огромных выплат, а люди сами постепенно перейдут к накоплению в гривне...Все должны соблюдать законы и тогда не будет таких споров и проблем.