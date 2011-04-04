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mephala написав:vollena71 писал(а): Не гарантируются вклады в металлах - золотые слитки закопаны под грушей, Прекратят гарантировать вклады в валюте - доллары и евро будут спрятаны под матрас.
хотите сказать что в БСУ вообще нет вкладов в драгметаллах так как они не гарантируются? не нужно себя экстраполировать на всех.
успокойтесь, вам образно написали, что есть опасения, что значительная часть, ну пусть даже и 10% валютных вкладов уйдет из банков, золотые вклады это как бы экзотика, верно? и одна из причин что они не под гарантией.
mephala написав:l66 писал(а): Потому что тот, кто имел депо в гривне под 25 % годовых думал, что он хитропопее, чем тот, кто имел депо в валюте под 10 % годовых.
при чем тут это? у доллара инфляция меньше чем у гривны. потому и проценты разные. но гарантировать своим плечом в момент Х украинское государство должно только гривну. просчитались с выбором банка? сами и расхлебывайте.
вы как бы ошибаетесь - вот для ликбеза табличка инфляции в гривне, обратите внимание на 2010-2013 года там за 3 года инфляция суммарно 4%, а в долларах 2% в год (сами найдете?!) - суммарно 6%. А процентная разница валюта- гривна тогда была 10% в год - суммарно 30%!. Да и за остальне годы, редко когда инфляция в гривне была равна разницы в процентных ставках гривна-валюта.
Умные вкладчики (те у кого больше 200к гривен) держут в большей своей массе деньги (или капитал) в валюте, получают меньшие проценты по депозитам и рассматривают это как плату за курсовой риск. Анденстенд?!!
mephala написав:
Kripo написав:А делать надо обратное - брать страховку вкладов в валюте вклада, и все, нет курсового риска у фонда, нет курсового риска у банков и можно всех подряд кредитовать.
курсовой риск есть всегда так как мы знаем что не всегда у фонда хватает накопленных взносов для выплат вкладчикам лопнувшего банка. от что делать фонду когда накопилось взносами 500 лямов баксов а выплатить нада 1 лярд? напомню что наша страна не печатает доллары и просто так у НБУ не одолжиш. да и курсовой риск у банков тоже всегда будет пока они берут валюту у депозитчиков, продают ее и потом выдают гривну кредитчику. в момент девальвации думаю у банков хороший разрыв наступает.
ну так вот пусть ответственные чиновники не упрощают себе задачу - "типа гривну то мы напечатаем", это значит весь этот фонд просто фикция, работа НБУ по контролю банков тоже фикция (вы же сами считаете что хитропопые влкадчики несут деньги в мусорки а не банки, а кто же допустил работу этих мусорок?!). Может работничкам надо повысить квалификацию - опыта набраться, как же по вашему работают банки в Болгарии где лев привязан к евро жестко, или вообще как работает и банки и правительство в Черногории, там валюта евро а страна евро то не печатает - она не в зоне евро.
И если ставится задача упростить жизнь клеркам фонда или нбу это одно, тогда конечно решения правильное - тока гривна, тока хардкор!
Но некоторые несознательные граждане (депутаты, чиновники и те 2% которым богатства то страны и принадлежат) в эту "тельняшку на груди" с временными управленцами из этого правительства (ага, не надо на себя "шапку мономаха" то натягивать, вы не государство) играть то и не будут, и как тут уже правильно написали, вывезут КАПИТАЛ из страны. есть еще правда одна возможность - загнать эти деньги на ОВГЗ напрямую, без прокладки банк-фонд, это тоже вот может быть результатом таких законов.
coulthard написав:И я не призываю бороться, я призываю всех действовать в правовом поле.
Гражданин Украины, который находится на территории другой страны чьи законы должен соблюдать? Украины или страны пребывания? По международным нормам - страны пребывания. То что в Европе законно - в мусульманский странах может быть смертная казнь.
По Конституции РФ - Крым российский. По Конституции Украины - украинский.
Какой законный ответ гражданин Украины, приехавший временно на территорию России или гражданин России, приехавший временно на территорию Украины (к примеру приехал навестить родственников) должен дать на вопрос "чей Крым?" как законопослушный гражданин? согласно своему законодательству или страны пребывания? Законно ли будет, если он за нарушение законов страны пребывания попадет в тюрьму за сепаратизм и т.п.?
Не перегибайте. Всегда могут быть какие-то исключения или коллизии, которые не учтены ззаконодательстве, но это же не значит, что его не нужно выполнять в целом. А как раз в том вопросе, о котром писал я, по-моему, все предельно отрегулировано.
мне кажется что комментарии к вашему первому посту возникли из за вот этих троеточий - на их месте хотелось бы видить чт-то типа "не надо принимать идиотских законов, а надо нормально работать".
coulthard написав:Думаю последних будет гораздо больше и в результате в банковская система потеряет % 80 валюты. Это надо? Может пусть НБУ качественно выполняет свои конституционные функции и не надо будет и огромных выплат, а люди сами постепенно перейдут к накоплению в гривне... Все должны соблюдать законы и тогда не будет таких споров и проблем.
Kripo да никто не вывезет как вы тут представляете себе. человек который хранит 1 лям баксов в банке ему все равно есть гарантия на 8К баксов или ее вообще нет. это же касается и гривны - 200К не спасут того кто хранит лямами. так что у крупных хомяков отличная от нас психология. они не надеются на фонд. фонд призван успокаивать стадо блох которые слона затоптать могут если шо не так. но эти блохи берут только количеством. качество на стороне крупных хомяков. но главное в том, что гарантирование валютных вкладов разбалансирует систему так же как и валютные кредиты. Как работает в Черногории не знаю но чет думаю в случае кризиса их нацбанк может обращаться в европейский банк за кредитной линией. А может просто вкладчикам говорят - в фонде денег нет так что ждите пока поступят новые взносы тогда и выдадим согласно очереди.
ЗЫ если вы верите той статистике что рисует наше государство - тогда нам говорить дальше не о чем. заведите домашний гросбух и тогда прозреете от разницы официоза и своих показателей. да и ваши рассуждения про золото из разряда - сам не храню потому и другие не хранят.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 06 лип, 2018 14:42, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:просчитались с выбором банка? сами и расхлебывайте.
Так давайте ваще Фонд отменим. Лопнула твоя банка - самдурак. Не ?
не путайте теплое с мягким. гирвна - национальная валюта Украины. доллар вообще никаким боком к нашему государству не относится. так какое дело нашему государству до доллара? точнее до его поддержки в случае кризиса? а ведь фонд это и есть один из способов поддержки валюты.
mephala написав:да никто не вывезет как вы тут представляете себе. человек который хранит 1 лям баксов в банке ему все равно есть гарантия на 8К баксов или ее вообще нет. это же касается и гривны - 200К не спасут того кто хранит лямами. так что у крупных хомяков отличная от нас психология. они не надеются на фонд. фонд призван успокаивать стадо блох которые слона затоптать могут если шо не так. но эти блохи берут только количеством. качество на стороне крупных хомяков. но главное в том, что гарантирование валютных вкладов разбалансирует систему так же как и валютные кредиты. Как работает в Черногории не знаю но чет думаю в случае кризиса их нацбанк может обращаться в европейский банк за кредитной линией. А может просто вкладчикам говорят - в фонде денег нет так что ждите пока поступят новые взносы тогда и выдадим согласно очереди.
молодой человек, с чего вы взяли что я не такой?!!!
Я вам 5 сообщений с моей психологией написал, как вам это еще объяснить?!
И если вы мало знаете, то учиться не грех, смотрите таблички, читайте источники, а то что вы там от балды про Черногорию думаете... наверно интересно конечно кому то, хомячку вашему к примеру или рыбкам.
Kripo написав:молодой человек, с чего вы взяли что я не такой?!!!
Я вам 5 сообщений с моей психологией написал, как вам это еще объяснить?!
так я и не спорю с вашей психологией. я лиш говорю что такая психология присуща блохам. толстые хомяки не надеются на фонд так как понимают что эти 200К что им вернет фонд до одного места припарка.
Kripo написав:И если вы мало знаете, то учиться не грех, смотрите таблички, читайте источники, а то что вы там от балды про Черногорию думаете... наверно интересно конечно кому то, хомячку вашему к примеру или рыбкам.
ну так расскажите что будет делать их фонд и центробанк если грохнется половина банков. где они евро будут брать для возмещения вкладчикам? а если вы сами не знаете то нечего и тыкать примерами. а то я тоже начну тыкать примеры стран где гарантируется только нац валюта.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 06 лип, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.