Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:33

mephala написав: vollena71 писал(а):

Не гарантируются вклады в металлах - золотые слитки закопаны под грушей, Прекратят гарантировать вклады в валюте - доллары и евро будут спрятаны под матрас.





хотите сказать что в БСУ вообще нет вкладов в драгметаллах так как они не гарантируются? не нужно себя экстраполировать на всех. vollena71 писал(а):Не гарантируются вклады в металлах - золотые слитки закопаны под грушей, Прекратят гарантировать вклады в валюте - доллары и евро будут спрятаны под матрас.хотите сказать что в БСУ вообще нет вкладов в драгметаллах так как они не гарантируются? не нужно себя экстраполировать на всех.

mephala написав: l66 писал(а):

Потому что тот, кто имел депо в гривне под 25 % годовых думал, что он хитропопее, чем тот, кто имел депо в валюте под 10 % годовых.





при чем тут это? у доллара инфляция меньше чем у гривны. потому и проценты разные. но гарантировать своим плечом в момент Х украинское государство должно только гривну. просчитались с выбором банка? сами и расхлебывайте. l66 писал(а):Потому что тот, кто имел депо в гривне под 25 % годовых думал, что он хитропопее, чем тот, кто имел депо в валюте под 10 % годовых.при чем тут это? у доллара инфляция меньше чем у гривны. потому и проценты разные. но гарантировать своим плечом в момент Х украинское государство должно только гривну. просчитались с выбором банка? сами и расхлебывайте.

mephala написав: Kripo написав: А делать надо обратное - брать страховку вкладов в валюте вклада, и все, нет курсового риска у фонда, нет курсового риска у банков и можно всех подряд кредитовать. А делать надо обратное - брать страховку вкладов в валюте вклада, и все, нет курсового риска у фонда, нет курсового риска у банков и можно всех подряд кредитовать.

курсовой риск есть всегда так как мы знаем что не всегда у фонда хватает накопленных взносов для выплат вкладчикам лопнувшего банка.

от что делать фонду когда накопилось взносами 500 лямов баксов а выплатить нада 1 лярд? напомню что наша страна не печатает доллары и просто так у НБУ не одолжиш.

да и курсовой риск у банков тоже всегда будет пока они берут валюту у депозитчиков, продают ее и потом выдают гривну кредитчику. в момент девальвации думаю у банков хороший разрыв наступает. курсовой риск есть всегда так как мы знаем что не всегда у фонда хватает накопленных взносов для выплат вкладчикам лопнувшего банка.от что делать фонду когда накопилось взносами 500 лямов баксов а выплатить нада 1 лярд? напомню что наша страна не печатает доллары и просто так у НБУ не одолжиш.да и курсовой риск у банков тоже всегда будет пока они берут валюту у депозитчиков, продают ее и потом выдают гривну кредитчику. в момент девальвации думаю у банков хороший разрыв наступает.

успокойтесь, вам образно написали, что есть опасения, что значительная часть, ну пусть даже и 10% валютных вкладов уйдет из банков, золотые вклады это как бы экзотика, верно? и одна из причин что они не под гарантией.вы как бы ошибаетесь - вот для ликбеза табличка инфляции в гривне, обратите внимание на 2010-2013 года там за 3 года инфляция суммарно 4%, а в долларах 2% в год (сами найдете?!) - суммарно 6%. А процентная разница валюта- гривна тогда была 10% в год - суммарно 30%!. Да и за остальне годы, редко когда инфляция в гривне была равна разницы в процентных ставках гривна-валюта.Умные вкладчики (те у кого больше 200к гривен) держут в большей своей массе деньги (или капитал) в валюте, получают меньшие проценты по депозитам и рассматривают это как плату за курсовой риск. Анденстенд?!!ну так вот пусть ответственные чиновники не упрощают себе задачу - "типа гривну то мы напечатаем", это значит весь этот фонд просто фикция, работа НБУ по контролю банков тоже фикция (вы же сами считаете что хитропопые влкадчики несут деньги в мусорки а не банки, а кто же допустил работу этих мусорок?!). Может работничкам надо повысить квалификацию - опыта набраться, как же по вашему работают банки в Болгарии где лев привязан к евро жестко, или вообще как работает и банки и правительство в Черногории, там валюта евро а страна евро то не печатает - она не в зоне евро.И если ставится задача упростить жизнь клеркам фонда или нбу это одно, тогда конечно решения правильное - тока гривна, тока хардкор!Но некоторые несознательные граждане (депутаты, чиновники и те 2% которым богатства то страны и принадлежат) в эту "тельняшку на груди" с временными управленцами из этого правительства (ага, не надо на себя "шапку мономаха" то натягивать, вы не государство) играть то и не будут, и как тут уже правильно написали, вывезут КАПИТАЛ из страны. есть еще правда одна возможность - загнать эти деньги на ОВГЗ напрямую, без прокладки банк-фонд, это тоже вот может быть результатом таких законов.это все, сошлись в мнениях?!