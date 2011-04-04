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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:50
Re: Байки про банки і не тільки....
А с чего все решили, что фонд вообще будет гарантировать хоть какие-то вклады? Если деньги выплачивали до этого, это не значит, что будут выплачивать в будущем. Вы же понимаете, что после майдана могли просто опустить курс гривны в 1000 раз, обнулив все сбережения в гривне и в банках в любой валюте. Да, этого не сделали. Но, такое уже делали много раз в прошлом и будут делать в будущем, в разных странах
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:53
а в некоторых странах так не делали, лет по 150...
Ваши предложения?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:24
Вот и я о том же. Для Украины нет такой большой выборки за 150 лет. По-моему к любым гарантия нужно относиться с осторожностью. Лучше, когда они есть, но сильно рассчитывать я бы на них не стал, тем более во время смены власти. Эта власть вкладчиков не кинула. А кто придёт после них, пока вообще неизвестно
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:44
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