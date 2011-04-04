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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:50

Re: Байки про банки і не тільки....

А с чего все решили, что фонд вообще будет гарантировать хоть какие-то вклады? Если деньги выплачивали до этого, это не значит, что будут выплачивать в будущем. Вы же понимаете, что после майдана могли просто опустить курс гривны в 1000 раз, обнулив все сбережения в гривне и в банках в любой валюте. Да, этого не сделали. Но, такое уже делали много раз в прошлом и будут делать в будущем, в разных странах
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:53

  safonovstanislav написав:А с чего все решили, что фонд вообще будет гарантировать хоть какие-то вклады? Если деньги выплачивали до этого, это не значит, что будут выплачивать в будущем. Вы же понимаете, что после майдана могли просто опустить курс гривны в 1000 раз, обнулив все сбережения в гривне и в банках в любой валюте. Да, этого не сделали. Но, такое уже делали много раз в прошлом и будут делать в будущем, в разных странах


а в некоторых странах так не делали, лет по 150...

Ваши предложения?!
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:24

  Kripo написав:
а в некоторых странах так не делали, лет по 150...

Ваши предложения?!

Вот и я о том же. Для Украины нет такой большой выборки за 150 лет. По-моему к любым гарантия нужно относиться с осторожностью. Лучше, когда они есть, но сильно рассчитывать я бы на них не стал, тем более во время смены власти. Эта власть вкладчиков не кинула. А кто придёт после них, пока вообще неизвестно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:44

  safonovstanislav написав:Эта власть вкладчиков не кинула

:mrgreen:
То, что сотворила эта власть с банками, думаю припомнят на выборах вкладчики 200+ и те, у кого сбережения обесценились из-за курсовой разницы
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:40

УБКИ

Кто такие "КУПЕР ПРАЙС" в реестре запросов УБКИ с целью запроса "Заявка на кредит"? 27.04.18 и 02.05.18.

Появились у меня в кредитной истории такие непонятные записи... :? Понятное дело, что никаких заявок на кредит я нигде не подавал в этом году.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Vorlon написав:Кто такие "КУПЕР ПРАЙС" в реестре запросов УБКИ с целью запроса "Заявка на кредит"? 27.04.18 и 02.05.18.

Якщо пам'ять не зраджує, то коллектори. Може комусь забули борг віддати?)
stryzhko
 
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  #<1 ... 176177178179
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