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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:50
Re: Байки про банки і не тільки....
А с чего все решили, что фонд вообще будет гарантировать хоть какие-то вклады? Если деньги выплачивали до этого, это не значит, что будут выплачивать в будущем. Вы же понимаете, что после майдана могли просто опустить курс гривны в 1000 раз, обнулив все сбережения в гривне и в банках в любой валюте. Да, этого не сделали. Но, такое уже делали много раз в прошлом и будут делать в будущем, в разных странах
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:53
а в некоторых странах так не делали, лет по 150...
Ваши предложения?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:24
Вот и я о том же. Для Украины нет такой большой выборки за 150 лет. По-моему к любым гарантия нужно относиться с осторожностью. Лучше, когда они есть, но сильно рассчитывать я бы на них не стал, тем более во время смены власти. Эта власть вкладчиков не кинула. А кто придёт после них, пока вообще неизвестно
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:44
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:40
УБКИ
Кто такие "КУПЕР ПРАЙС" в реестре запросов УБКИ с целью запроса "Заявка на кредит"? 27.04.18 и 02.05.18.
Появились у меня в кредитной истории такие непонятные записи... Понятное дело, что никаких заявок на кредит я нигде не подавал в этом году.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо пам'ять не зраджує, то коллектори. Може комусь забули борг віддати?)
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:33
stryzhko
Разве что только Фагору, который от меня что-то хотел, но давно уже его не слышно...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:44
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.
На интернет-форумах разгорелось жаркое обсуждение, как следует понимать эти слова чиновника. В результате пришли к выводу, что таким образом Ворушилин решил донести до широких масс два важных меседжа.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:03
Что гривна, что доллар - это деньги.
Человек имеет денежный вклад в украинском банке.
Все укр.банки находятся под жестким надзором государства и НБУ.
Что накладывает на них ответственность - возврат некоей части денежного вклада, если подответственная им банка лопнула.
Если отменить гарантирование - сразу же появятся десятки банок, единственная цель которых будет: напылесосить бабла и свалить на Канары.
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