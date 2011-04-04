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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:06

  mephala написав:
  mustbe написав:
  mephala написав:гирвна - национальная валюта Украины.
доллар вообще никаким боком к нашему государству не относится.
так какое дело нашему государству до доллара? точнее до его поддержки в случае кризиса? а ведь фонд это и есть один из способов поддержки валюты.

Что гривна, что доллар - это деньги.
Человек имеет денежный вклад в украинском банке.
Все укр.банки находятся под жестким надзором государства и НБУ.
Что накладывает на них ответственность - возврат некоей части денежного вклада, если подответственная им банка лопнула.
Если отменить гарантирование - сразу же появятся десятки банок, единственная цель которых будет: напылесосить бабла и свалить на Канары.

во первых как мы уже знаем у фонда деньги быстро заканчиваются если падает несколько банков. и он идет одалживать у государства. с какого фига государство должно изыскивать средства для поддержки валютных вкладов? свою денежную единицу я еще понимаю.
во вторых - они и при нынешней гарантии пылесосят и сваливают на канары оставляя фонду пустышку. так что эта проблема никаким боком не относится к гарантированию валют.

Если гарантии валютных вкладов хотят отменить и государству/банкам валюта не нужна
Пусть сделают удобный процесс перевода и хранения валюты отменят все лимиты и тд для простых граждан а не только "элиты у власти" за рубежом
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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