mephala написав:mustbe написав:
Что гривна, что доллар - это деньги.
Человек имеет денежный вклад в украинском банке.
Все укр.банки находятся под жестким надзором государства и НБУ.
Что накладывает на них ответственность - возврат некоей части денежного вклада, если подответственная им банка лопнула.
Если отменить гарантирование - сразу же появятся десятки банок, единственная цель которых будет: напылесосить бабла и свалить на Канары.
во первых как мы уже знаем у фонда деньги быстро заканчиваются если падает несколько банков. и он идет одалживать у государства. с какого фига государство должно изыскивать средства для поддержки валютных вкладов? свою денежную единицу я еще понимаю.
во вторых - они и при нынешней гарантии пылесосят и сваливают на канары оставляя фонду пустышку. так что эта проблема никаким боком не относится к гарантированию валют.
Если гарантии валютных вкладов хотят отменить и государству/банкам валюта не нужна
Пусть сделают удобный процесс перевода и хранения валюты отменят все лимиты и тд для простых граждан а не только "элиты у власти" за рубежом