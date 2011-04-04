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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 07 лип, 2018 14:06
mephala написав: mustbe написав: mephala написав:
гирвна - национальная валюта Украины.
доллар вообще никаким боком к нашему государству не относится.
так какое дело нашему государству до доллара? точнее до его поддержки в случае кризиса? а ведь фонд это и есть один из способов поддержки валюты.
Что гривна, что доллар - это деньги.
Человек имеет денежный вклад в украинском банке.
Все укр.банки находятся под жестким надзором государства и НБУ.
Что накладывает на них ответственность - возврат некоей части денежного вклада, если подответственная им банка лопнула.
Если отменить гарантирование - сразу же появятся десятки банок, единственная цель которых будет: напылесосить бабла и свалить на Канары.
во первых как мы уже знаем у фонда деньги быстро заканчиваются если падает несколько банков. и он идет одалживать у государства. с какого фига государство должно изыскивать средства для поддержки валютных вкладов? свою денежную единицу я еще понимаю.
во вторых - они и при нынешней гарантии пылесосят и сваливают на канары оставляя фонду пустышку. так что эта проблема никаким боком не относится к гарантированию валют.
Если гарантии валютных вкладов хотят отменить и государству/банкам валюта не нужна
Пусть сделают удобный процесс перевода и хранения валюты отменят все лимиты и тд для простых граждан а не только "элиты у власти" за рубежом
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 08 лип, 2018 22:48
Ukrainian написав:
Если гарантии валютных вкладов хотят отменить...
Пока никто ничего не хочет отменить, нет даже проекта закона.
Чиновник не имеющий права законодательной инициативы озвучил своё частное мнение. Развели холивар на несколько страниц ни о чём
, такому мнению не один даже десяток лет, периодически вбрасывают, а болото забурлило...
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Додано: Нед 08 лип, 2018 23:02
komp написав: Ukrainian написав:
Если гарантии валютных вкладов хотят отменить...
Пока никто ничего не хочет отменить, нет даже проекта закона.
Чиновник не имеющий права законодательной инициативы озвучил своё частное мнение. Развели холивар на несколько страниц ни о чём
, такому мнению не один даже десяток лет, периодически вбрасывают, а болото забурлило...
Так топик "Байки..." травят помаленьку...
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Додано: Пон 09 лип, 2018 06:20
komp написав: Ukrainian написав:
Если гарантии валютных вкладов хотят отменить...
Пока никто ничего не хочет отменить, нет даже проекта закона.
Чиновник не имеющий права законодательной инициативы озвучил своё частное мнение. Развели холивар на несколько страниц ни о чём
, такому мнению не один даже десяток лет, периодически вбрасывают, а болото забурлило...
Это ж вброс прощупать реакцию. Будет одобрямс найдутся и те у кого есть право законы вносить.
Да и о что нынче тут еще обсуждать.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:31
Aps написав:
Да и о что нынче тут еще обсуждать.
как что?!
Акции всякие, деликатесные ставки от маленьких банков и альтернативу - ОВГЗ.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:50
Kripo написав: Aps написав:
Да и о что нынче тут еще обсуждать.
как что?!
Акции всякие, деликатесные ставки от маленьких банков и альтернативу - ОВГЗ.
Пишуть на гілці банки Руслана що делікатесні ставки по гривні мінус 0,5% а по валюті мінус 0,25% від завтра 10 липня року 2018.
Це по гривні до 17% з лояльністю буде. Малувато.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:54
Ukrainian написав:
Пусть сделают удобный процесс перевода и хранения валюты отменят все лимиты и тд для простых граждан а не только "элиты у власти" за рубежом
тебе-то, вражина москальская, это зачем?
или рублей насосал уже сверх всех возможных лимитов?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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