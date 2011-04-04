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mephala написав:гирвна - национальная валюта Украины. доллар вообще никаким боком к нашему государству не относится. так какое дело нашему государству до доллара? точнее до его поддержки в случае кризиса? а ведь фонд это и есть один из способов поддержки валюты.
Что гривна, что доллар - это деньги. Человек имеет денежный вклад в украинском банке. Все укр.банки находятся под жестким надзором государства и НБУ. Что накладывает на них ответственность - возврат некоей части денежного вклада, если подответственная им банка лопнула. Если отменить гарантирование - сразу же появятся десятки банок, единственная цель которых будет: напылесосить бабла и свалить на Канары.
во первых как мы уже знаем у фонда деньги быстро заканчиваются если падает несколько банков. и он идет одалживать у государства. с какого фига государство должно изыскивать средства для поддержки валютных вкладов? свою денежную единицу я еще понимаю. во вторых - они и при нынешней гарантии пылесосят и сваливают на канары оставляя фонду пустышку. так что эта проблема никаким боком не относится к гарантированию валют.
Если гарантии валютных вкладов хотят отменить и государству/банкам валюта не нужна Пусть сделают удобный процесс перевода и хранения валюты отменят все лимиты и тд для простых граждан а не только "элиты у власти" за рубежом
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Пока никто ничего не хочет отменить, нет даже проекта закона. Чиновник не имеющий права законодательной инициативы озвучил своё частное мнение. Развели холивар на несколько страниц ни о чём, такому мнению не один даже десяток лет, периодически вбрасывают, а болото забурлило...
Пока никто ничего не хочет отменить, нет даже проекта закона. Чиновник не имеющий права законодательной инициативы озвучил своё частное мнение. Развели холивар на несколько страниц ни о чём, такому мнению не один даже десяток лет, периодически вбрасывают, а болото забурлило...
Пока никто ничего не хочет отменить, нет даже проекта закона. Чиновник не имеющий права законодательной инициативы озвучил своё частное мнение. Развели холивар на несколько страниц ни о чём, такому мнению не один даже десяток лет, периодически вбрасывают, а болото забурлило...
Это ж вброс прощупать реакцию. Будет одобрямс найдутся и те у кого есть право законы вносить. Да и о что нынче тут еще обсуждать.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.
"Экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться, что будет стимулировать спрос на новые кредиты, повышать способность заемщиков обслуживать привлеченные займы. Кроме того, после того как банки признали большинство проблемных кредитов, отчисления в резервы должны снизиться, что способствует улучшению итогов деятельности финучреждений", - цитируется в обзоре Moody's заместитель вице-президента агентства Лев Дорф.
Moody's, в частности, ожидает, что в 2018 году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что в свою очередь приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.
В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.
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Пока никто ничего не хочет отменить, нет даже проекта закона. Чиновник не имеющий права законодательной инициативы озвучил своё частное мнение. Развели холивар на несколько страниц ни о чём, такому мнению не один даже десяток лет, периодически вбрасывают, а болото забурлило...
Так топик "Байки..." травят помаленьку...
коли понд подніме планку 200 000 ????
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.