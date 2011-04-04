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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:01

  Ukrainian написав:Европейский банк временно отказался сотрудничать с «Ощадбанком»

Банкиры из ЕС считают банковский сектор Украины слишком рискованным для сотрудничества.

http://www.aif.ua/money/economy/evropey ... chadbankom

Це означає що тимчасово відкладається приватизація Мого банку ЄБРР.
Що тягне за собою тимчасову відміну передачі банки під Фонд.
Гарантії мільйонів в банці тимчасово лишаються.
До виборів нової Верховної Влади все залишиться по старому мабуть...ось тільки нову наглядову раду мають організувати щоб мого Пишного взяти під жорсткіший контроль.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Европейский банк временно отказался сотрудничать с «Ощадбанком»

Банкиры из ЕС считают банковский сектор Украины слишком рискованным для сотрудничества.

http://www.aif.ua/money/economy/evropey ... chadbankom

Це означає що тимчасово відкладається приватизація Мого банку ЄБРР.
Що тягне за собою тимчасову відміну передачі банки під Фонд.
Гарантії мільйонів в банці тимчасово лишаються.
До виборів нової Верховної Влади все залишиться по старому мабуть...ось тільки нову наглядову раду мають організувати щоб мого Пишного взяти під жорсткіший контроль.


не могу удержаться, АИФ - Курченкское дерьмо, откровенно перекручивает смысл, написано - ждут постоновления, а АИФ пишет "свое видение", вот такое информационное Г. скармливают "Украинцам". Если Корреспондент мягко так искажал - в каждой новости приписывал "якобы" и "вроде как", сейчас перестал, то эти из АИФ...

https://news.finance.ua/ru/news/-/42981 ... verzhdenie

Но одно из обязательных условий – отказ Ощада от 100% госгарантии по депозитам. Вы готовы отказаться от этой привилегии прямо сейчас?

- Прямо сейчас не готовы. Мы не завершили еще анализ всех последствий и рисков, связанных с таким шагом. Это оценка возможных последствий и для Ощадбанка, и для финансовой системы в целом. Мы в процессе проработки этих вопросов.

Совсем недавно отправили в Министерство финансов наши экономические расчеты. Но этого недостаточно. Это не только вопрос математики. Тут нужна и социология, поскольку это очень чувствительный вопрос.

Проблема отмены госгарантий – это и предмет очень жаркой политической дискуссии в украинском парламенте.

:lol:
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:11

Нбу звітує статистикою про депошки за червень

У червні банки активізували залучення вкладів населення. Про таку динаміку свідчать попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за червень 2018 року. Залишки гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за червень зросли на 5,9% до 262,9 млрд грн, у іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) – на 1,1% до 8,5 млрд дол. США.
....
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:23

Ещё 9 банков допущены к бюджетным выплатам

Министерство финансов выбрало девять банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений из 12 банков, которые подали заявки.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По результатам рассмотрения конкурсной документации претендентов, комиссией принято решение о признании уполномоченными банками 9 финучреждений: банк «Сич», банк «Клиринговый дом», Метабанк, Международный инвестиционный банк, Поликомбанк, Правэкс-банк, ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк.

Таким образом, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.

https://finclub.net/news/devyat-bankov-dopushcheny-k-byudzhetnym-vyplatam.html
Всё IMHO
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