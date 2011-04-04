Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Це означає що тимчасово відкладається приватизація Мого банку ЄБРР. Що тягне за собою тимчасову відміну передачі банки під Фонд. Гарантії мільйонів в банці тимчасово лишаються. До виборів нової Верховної Влади все залишиться по старому мабуть...ось тільки нову наглядову раду мають організувати щоб мого Пишного взяти під жорсткіший контроль.
Це означає що тимчасово відкладається приватизація Мого банку ЄБРР. Що тягне за собою тимчасову відміну передачі банки під Фонд. Гарантії мільйонів в банці тимчасово лишаються. До виборів нової Верховної Влади все залишиться по старому мабуть...ось тільки нову наглядову раду мають організувати щоб мого Пишного взяти під жорсткіший контроль.
не могу удержаться, АИФ - Курченкское дерьмо, откровенно перекручивает смысл, написано - ждут постоновления, а АИФ пишет "свое видение", вот такое информационное Г. скармливают "Украинцам". Если Корреспондент мягко так искажал - в каждой новости приписывал "якобы" и "вроде как", сейчас перестал, то эти из АИФ...
Но одно из обязательных условий – отказ Ощада от 100% госгарантии по депозитам. Вы готовы отказаться от этой привилегии прямо сейчас?
- Прямо сейчас не готовы. Мы не завершили еще анализ всех последствий и рисков, связанных с таким шагом. Это оценка возможных последствий и для Ощадбанка, и для финансовой системы в целом. Мы в процессе проработки этих вопросов.
Совсем недавно отправили в Министерство финансов наши экономические расчеты. Но этого недостаточно. Это не только вопрос математики. Тут нужна и социология, поскольку это очень чувствительный вопрос.
Проблема отмены госгарантий – это и предмет очень жаркой политической дискуссии в украинском парламенте.
У червні банки активізували залучення вкладів населення. Про таку динаміку свідчать попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за червень 2018 року. Залишки гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за червень зросли на 5,9% до 262,9 млрд грн, у іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) – на 1,1% до 8,5 млрд дол. США. .... https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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Министерство финансов выбрало девять банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений из 12 банков, которые подали заявки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По результатам рассмотрения конкурсной документации претендентов, комиссией принято решение о признании уполномоченными банками 9 финучреждений: банк «Сич», банк «Клиринговый дом», Метабанк, Международный инвестиционный банк, Поликомбанк, Правэкс-банк, ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк.
Таким образом, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.