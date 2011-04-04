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Так, з наступного року уряд збирається почати підготовку до продажу багатьох державних банків і збільшити суми гарантування вкладів до 600-800 тисяч гривень.
Наразі в наших банках середній вклад становить близько 10 тисяч гривень.
Збільшення компенсації дозволить багатьом банкам залучити більші суми під депозити й збільшити середній чек до вищих значень.
У той же час, поточні відрахування повністю дозволяють збільшити цю суму.
Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
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https://news.finance.ua/ua/news/-/42997 ... -depozytiv