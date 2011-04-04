RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:46

...........
Так, з наступного року уряд збирається почати підготовку до продажу багатьох державних банків і збільшити суми гарантування вкладів до 600-800 тисяч гривень.

Наразі в наших банках середній вклад становить близько 10 тисяч гривень.

Збільшення компенсації дозволить багатьом банкам залучити більші суми під депозити й збільшити середній чек до вищих значень.

У той же час, поточні відрахування повністю дозволяють збільшити цю суму.

Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
..............

https://news.finance.ua/ua/news/-/42997 ... -depozytiv
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:59

  greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.


пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают.
если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда. :roll:
mephala
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:22

  mephala написав:
  greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.


пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают.
если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда. :roll:

Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент?
Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование?
Правительство и парламент должны снизить налоги и пошлины, перестать воровать бюджет и обеспечить правовую справедливость - повышение зарплат не их собачье дело
Stringer
 
Повідомлень: 7790
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 200973
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 70252
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16170
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.