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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 лип, 2018 13:46
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Так, з наступного року уряд збирається почати підготовку до продажу багатьох державних банків і збільшити суми гарантування вкладів до 600-800 тисяч гривень.
Наразі в наших банках середній вклад становить близько 10 тисяч гривень.
Збільшення компенсації дозволить багатьом банкам залучити більші суми під депозити й збільшити середній чек до вищих значень.
У той же час, поточні відрахування повністю дозволяють збільшити цю суму.
Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
..............https://news.finance.ua/ua/news/-/42997 ... -depozytiv
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greenozon
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:59
greenozon написав:
Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают.
если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда.
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mephala
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:22
mephala написав: greenozon написав:
Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают.
если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда.
Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент?
Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование?
Правительство и парламент должны снизить налоги и пошлины, перестать воровать бюджет и обеспечить правовую справедливость - повышение зарплат не их собачье дело
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Stringer
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