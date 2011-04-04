Додано: Пон 16 лип, 2018 15:56

Stringer написав: Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент?

Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование? Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент?Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование?

Тоже никогда не понимал эти комуняцкие глупости про всеобщее повышения зарплат. Не надо 70 лет - все таки там другой политический строй был. Можно взять свежие 27 рыночных годов. В начале 90х хорошей зарплатой считалось и 100 баксов. Сегодня средняя по киеву 500 - при том что по стране раза в 2 ниже. "Подняли" зарплату ? Да в разы ! При этом не забыли кратно поднять цены на продукты, коммунальные, проезд. Здобулы ? Пропорции при этом остались примерно те же - просто порядки цифр другие. Удивляет что до сих пор остались некоторые кто еще кричит о поднятии зарплат, пенсий. Как будто эти деньги просто напечатать можно и всем раздать - для тех кто до сих пор жизнь меряет комуняцкими понятиями. Зарплата - это комплексный показатель твоей рыночной стоимости , платежеспособности и совести конкретно твоего работодателя , и рынка страны в целом - вопрос почти интимный. Не устраивает зарплата - повышай свою квалификацию , продуктивность, меняй направление, работодателя, если конченный жмот, страну "производства" в конце концов. Требовать всеобщего повышения зарплат это какой то маразм - который можно списать разве что на совковое прошлое. Ну нарисуют тебе к зарплате еще один ноль под бравурные обещания на выборах , а после успешных выборов тут же на столько же или больше поднимут тебе цены - тебе легче от этого станет ? Это же та же игра в "гречку" только на уровне абстрактных соцстандартов - неужели до сих пор в эти наперстки с властью катал играть не надоело ? Еще удивляются почему у власти все те же - да потому что избиратели все те же !