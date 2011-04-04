RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:46

...........
Так, з наступного року уряд збирається почати підготовку до продажу багатьох державних банків і збільшити суми гарантування вкладів до 600-800 тисяч гривень.

Наразі в наших банках середній вклад становить близько 10 тисяч гривень.

Збільшення компенсації дозволить багатьом банкам залучити більші суми під депозити й збільшити середній чек до вищих значень.

У той же час, поточні відрахування повністю дозволяють збільшити цю суму.

Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
..............

https://news.finance.ua/ua/news/-/42997 ... -depozytiv
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:59

  greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.


пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают.
если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда. :roll:
mephala
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:22

  mephala написав:
  greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.


пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают.
если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда. :roll:

Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент?
Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование?
Правительство и парламент должны снизить налоги и пошлины, перестать воровать бюджет и обеспечить правовую справедливость - повышение зарплат не их собачье дело
Stringer
 
Повідомлень: 7790
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент?
Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование?


Тоже никогда не понимал эти комуняцкие глупости про всеобщее повышения зарплат. Не надо 70 лет - все таки там другой политический строй был. Можно взять свежие 27 рыночных годов. В начале 90х хорошей зарплатой считалось и 100 баксов. Сегодня средняя по киеву 500 - при том что по стране раза в 2 ниже. "Подняли" зарплату ? Да в разы ! При этом не забыли кратно поднять цены на продукты, коммунальные, проезд. Здобулы ? Пропорции при этом остались примерно те же - просто порядки цифр другие. Удивляет что до сих пор остались некоторые кто еще кричит о поднятии зарплат, пенсий. Как будто эти деньги просто напечатать можно и всем раздать - для тех кто до сих пор жизнь меряет комуняцкими понятиями. Зарплата - это комплексный показатель твоей рыночной стоимости , платежеспособности и совести конкретно твоего работодателя , и рынка страны в целом - вопрос почти интимный. Не устраивает зарплата - повышай свою квалификацию , продуктивность, меняй направление, работодателя, если конченный жмот, страну "производства" в конце концов. Требовать всеобщего повышения зарплат это какой то маразм - который можно списать разве что на совковое прошлое. Ну нарисуют тебе к зарплате еще один ноль под бравурные обещания на выборах , а после успешных выборов тут же на столько же или больше поднимут тебе цены - тебе легче от этого станет ? Это же та же игра в "гречку" только на уровне абстрактных соцстандартов - неужели до сих пор в эти наперстки с властью катал играть не надоело ? Еще удивляются почему у власти все те же - да потому что избиратели все те же !
Surfer
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 14.11.13
Подякував: 65 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:15

  Stringer написав:
  mephala написав:
  greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.


пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают.
если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда. :roll:

Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент?
Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование?
Правительство и парламент должны снизить налоги и пошлины, перестать воровать бюджет и обеспечить правовую справедливость - повышение зарплат не их собачье дело

Гройсман мінімалку піднімає...а Рада одобрямс робить.
Звідси зарплати в держсекторі і танцюють.
А в бізнесі лише мінімалка як орієнтир...а там як хочеш так і плати.
Багато знаєте бізнесів що по білому всю зарплату платять?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25085
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:21

Рада НБУ не рекомендує регулятору купувати державні цінні папери
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/16/638735/

Какие будут мнения?
la9
 
Повідомлень: 1049
З нами з: 02.07.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:21

Пане mephala, а чего вы такой недовольный Фондом? И размер гарантий (меньше 8К долларов), и гарантии на валюту вас не устраивают? Это в вас жаба зеленая поселилась, что вас так тянет к уравниловке, или, может быть, вы страдаете по временам канувшей в Лету страны советов?

Вот вам не нравится, чтобы Фонд давал гарантии по валютным вкладам. ОК. Но если государству нужна валюта, то куда оно идет? На внешние рынки, где берет кредиты в валюте под существенно более высокий %, чем нынче есть в украинских банках. И этот % по истечении сроков уходит за границу, а не тем украинским гражданам, которые не совсем доверяют гривне (вспомните, она начиналась в 1996 году по 1,75 за доллар, а сейчас уже 26+ и что хотеть от граждан), но готовы доверить банкам свою валюту.

По тем же причинам непонятно, что плохого вы видите в увеличении гарантированных сумм с 200К до более реальных значений. Вам хочется, чтобы человек распихивал свои деньги в три банки вместо одной, подключал к оформлению депозитов своих доверенных родственников или вообще держал деньги "под грушей"? В чем ваш резон? Возможно вы желаете, чтобы уменьшились суммы внутри украинской БС? Ну так будут либо печатать новые деньги, либо банки вынуждены будут повышать % по депо. Если уж чего желать, так это, чтобы банковский надзор был более действенным и всякие схемщики, разворовавшие свои банки несли реальную ответственность.

  mephala написав:
  greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.


пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают.
если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда. :roll:


  mephala написав:
  mustbe написав:Так давайте ваще Фонд отменим.
Лопнула твоя банка - самдурак.
Не ?

не путайте теплое с мягким.
гирвна - национальная валюта Украины.
доллар вообще никаким боком к нашему государству не относится.
так какое дело нашему государству до доллара? точнее до его поддержки в случае кризиса? а ведь фонд это и есть один из способов поддержки валюты.
godl
 
Повідомлень: 475
З нами з: 16.07.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 200975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 70254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16170
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.