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greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают. если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда.
greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают. если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда.
Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент? Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование? Правительство и парламент должны снизить налоги и пошлины, перестать воровать бюджет и обеспечить правовую справедливость - повышение зарплат не их собачье дело
Stringer написав:Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент? Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование?
Тоже никогда не понимал эти комуняцкие глупости про всеобщее повышения зарплат. Не надо 70 лет - все таки там другой политический строй был. Можно взять свежие 27 рыночных годов. В начале 90х хорошей зарплатой считалось и 100 баксов. Сегодня средняя по киеву 500 - при том что по стране раза в 2 ниже. "Подняли" зарплату ? Да в разы ! При этом не забыли кратно поднять цены на продукты, коммунальные, проезд. Здобулы ? Пропорции при этом остались примерно те же - просто порядки цифр другие. Удивляет что до сих пор остались некоторые кто еще кричит о поднятии зарплат, пенсий. Как будто эти деньги просто напечатать можно и всем раздать - для тех кто до сих пор жизнь меряет комуняцкими понятиями. Зарплата - это комплексный показатель твоей рыночной стоимости , платежеспособности и совести конкретно твоего работодателя , и рынка страны в целом - вопрос почти интимный. Не устраивает зарплата - повышай свою квалификацию , продуктивность, меняй направление, работодателя, если конченный жмот, страну "производства" в конце концов. Требовать всеобщего повышения зарплат это какой то маразм - который можно списать разве что на совковое прошлое. Ну нарисуют тебе к зарплате еще один ноль под бравурные обещания на выборах , а после успешных выборов тут же на столько же или больше поднимут тебе цены - тебе легче от этого станет ? Это же та же игра в "гречку" только на уровне абстрактных соцстандартов - неужели до сих пор в эти наперстки с властью катал играть не надоело ? Еще удивляются почему у власти все те же - да потому что избиратели все те же !
greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают. если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда.
Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент? Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование? Правительство и парламент должны снизить налоги и пошлины, перестать воровать бюджет и обеспечить правовую справедливость - повышение зарплат не их собачье дело
Гройсман мінімалку піднімає...а Рада одобрямс робить. Звідси зарплати в держсекторі і танцюють. А в бізнесі лише мінімалка як орієнтир...а там як хочеш так і плати. Багато знаєте бізнесів що по білому всю зарплату платять?
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Пане mephala, а чего вы такой недовольный Фондом? И размер гарантий (меньше 8К долларов), и гарантии на валюту вас не устраивают? Это в вас жаба зеленая поселилась, что вас так тянет к уравниловке, или, может быть, вы страдаете по временам канувшей в Лету страны советов?
Вот вам не нравится, чтобы Фонд давал гарантии по валютным вкладам. ОК. Но если государству нужна валюта, то куда оно идет? На внешние рынки, где берет кредиты в валюте под существенно более высокий %, чем нынче есть в украинских банках. И этот % по истечении сроков уходит за границу, а не тем украинским гражданам, которые не совсем доверяют гривне (вспомните, она начиналась в 1996 году по 1,75 за доллар, а сейчас уже 26+ и что хотеть от граждан), но готовы доверить банкам свою валюту.
По тем же причинам непонятно, что плохого вы видите в увеличении гарантированных сумм с 200К до более реальных значений. Вам хочется, чтобы человек распихивал свои деньги в три банки вместо одной, подключал к оформлению депозитов своих доверенных родственников или вообще держал деньги "под грушей"? В чем ваш резон? Возможно вы желаете, чтобы уменьшились суммы внутри украинской БС? Ну так будут либо печатать новые деньги, либо банки вынуждены будут повышать % по депо. Если уж чего желать, так это, чтобы банковский надзор был более действенным и всякие схемщики, разворовавшие свои банки несли реальную ответственность.
mephala написав:
greenozon написав:Парламентарії пропонують підвищити розмір гарантій до європейських норм, компенсація згідно з якими зараз становить 100 тисяч євро.
пусть сначала поднимут до европейских норм зарплаты. а потом уже и гарантированную сумму поднимают. если в европах 100 тыщ это как то соотносится с заработком простого люда то у нас в стране 3 ляма выглядит абсолютно не для простого люда.
mephala написав:
mustbe написав:Так давайте ваще Фонд отменим. Лопнула твоя банка - самдурак. Не ?
не путайте теплое с мягким. гирвна - национальная валюта Украины. доллар вообще никаким боком к нашему государству не относится. так какое дело нашему государству до доллара? точнее до его поддержки в случае кризиса? а ведь фонд это и есть один из способов поддержки валюты.