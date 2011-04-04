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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 181182183184>
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:35

Faceless, це Ви про тутешні Банки чи з Московії?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:07

  Faceless написав:https://rnbee.ru/post-wall/v-vtb-i-sberbanke-vashi-dannye-ne-v-bezopastnosti/
Зображення
Яндекс научился выгружать личные данные клиентов двух банков – ВТБ и Сбербанк, в том числе и платёжную информацию. Это связано с тем, что банки не соблюдают элементарные правила сетевой безопасности.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников". Об этом сказано в Указе президента №133/2017.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Faceless, це Ви про тутешні Банки чи з Московії?

Московії звичайно
  ruvex написав:Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников". Об этом сказано в Указе президента №133/2017.
Не относитесь к законопослушным гражданам, пользуетесь запрещенными ресурсами?

Не пользуюсь, только новость увидел
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:11

ruvex
Каким образом это решение касается обычных граждан? Каждый день пользуюсь...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:18

  Vorlon написав:ruvex
Каким образом это решение касается обычных граждан? Каждый день пользуюсь...

В нашей реальности абстрагируясь пользоваться можно чем угодно. Но вопрос конечно интересный. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:45

  Stringer написав:Ну вот кто должен повысить зарплату? Партия, правительство, парламент?
Неужели после 70 лет оболванивания, должно пройти такое же время на раскодирование?

наемный рабочий хоть завтра готов себе нарисовать зарплату до 2-3К евро. работают то они столько же как и в европах. токо от почему то никто не платит.
а вообще то кроме бизнеса есть еще госсектор. или хотите сказать там от работников зависит назначение з/п?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:а вообще то кроме бизнеса есть еще госсектор. или хотите сказать там от работников зависит назначение з/п?

От работника зависит, оставаться там или нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:50

  godl написав:Пане mephala, а чего вы такой недовольный Фондом? И размер гарантий (меньше 8К долларов), и гарантии на валюту вас не устраивают? Это в вас жаба зеленая поселилась, что вас так тянет к уравниловке, или, может быть, вы страдаете по временам канувшей в Лету страны советов?

хоть и не прилично но отвечу вопросом на вопрос - а почему страна Украина? а почему гос язык украинский?
да и по фонду я уже говорил - он должен покрывать основное КОЛИЧЕСТВО мелких вкладчиков. а те у кого денег сотни тыщ - их фонд не должен волновать. у них должны быть другие стратегии уберечься от финансового краха.
mephala
 
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  la9 написав:Рада НБУ не рекомендує регулятору купувати державні цінні папери
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/16/638735/

Какие будут мнения?

и дальше давят на премьера. теперь у НБУ не одолжиш.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:59

  Vorlon написав:ruvex
Каким образом это решение касается обычных граждан? Каждый день пользуюсь...

Цікаво.
Які потреби в використанні цих заборонених сайтів?
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