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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:35
Faceless, це Ви про тутешні Банки чи з Московії?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:07
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников". Об этом сказано в Указе президента №133/2017.
Не относитесь к законопослушным гражданам, пользуетесь запрещенными ресурсами?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Московії звичайно
Не пользуюсь, только новость увидел
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:11
ruvex
Каким образом это решение касается обычных граждан? Каждый день пользуюсь...
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:18
В нашей реальности абстрагируясь пользоваться можно чем угодно. Но вопрос конечно интересный.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:45
наемный рабочий хоть завтра готов себе нарисовать зарплату до 2-3К евро. работают то они столько же как и в европах. токо от почему то никто не платит.
а вообще то кроме бизнеса есть еще госсектор. или хотите сказать там от работников зависит назначение з/п?
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:47
Re: Байки про банки і не тільки....
От работника зависит, оставаться там или нет
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:50
хоть и не прилично но отвечу вопросом на вопрос - а почему страна Украина? а почему гос язык украинский?
да и по фонду я уже говорил - он должен покрывать основное КОЛИЧЕСТВО мелких вкладчиков. а те у кого денег сотни тыщ - их фонд не должен волновать. у них должны быть другие стратегии уберечься от финансового краха.
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:56
и дальше давят на премьера. теперь у НБУ не одолжиш.
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:59
Цікаво.
Які потреби в використанні цих заборонених сайтів?
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Капне 50 грн куму і Вам
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