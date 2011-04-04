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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:06
Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 17 лип, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:12
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм.
Виглядає що Ви сейозно інтегровані в інфопростір Руського міра.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:17
Квесторе_поверніться
И это как-то мешает мне любить Украину, быть против войны и т.д.?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:19
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
Маразм это то что на юге и востоке страны устроили.
А это просто последствия. Неужели это непонятно
ЗЫ. Маил ру это вообще вирус да еще настырный такой.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:24
Vorlon написав:
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
К тому же Поиск Яндекса лучше предоставляет "локальную" информацию и заточен на отечественную аудиторию.
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