|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:06
Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 17 лип, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5747
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:12
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм.
Виглядає що Ви сейозно інтегровані в інфопростір Руського міра.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25188
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:17
Квесторе_поверніться
И это как-то мешает мне любить Украину, быть против войны и т.д.?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5747
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:19
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
Маразм это то что на юге и востоке страны устроили.
А это просто последствия. Неужели это непонятно
ЗЫ. Маил ру это вообще вирус да еще настырный такой.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2032
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:24
Vorlon написав:
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
К тому же Поиск Яндекса лучше предоставляет "локальную" информацию и заточен на отечественную аудиторию.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6313
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:45
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
И это как-то мешает мне любить Украину, быть против войны и т.д.?
Мабуть ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25188
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:24
mephala написав: godl написав:
Пане mephala
, а чего вы такой недовольный Фондом? И размер гарантий (меньше 8К долларов), и гарантии на валюту вас не устраивают? Это в вас жаба зеленая поселилась, что вас так тянет к уравниловке, или, может быть, вы страдаете по временам канувшей в Лету страны советов?
хоть и не прилично но отвечу вопросом на вопрос - а почему страна Украина? а почему гос язык украинский?
да и по фонду я уже говорил - он должен покрывать основное КОЛИЧЕСТВО мелких вкладчиков. а те у кого денег сотни тыщ - их фонд не должен волновать. у них должны быть другие стратегии уберечься от финансового краха.
забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14184
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:06
Vorlon написав:
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
VK = розсадник порногр-ії
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2460
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:43
greenozon написав:
VK = розсадник порногр-ії
а что тут такого?
сделайте нормальное легально порно как отрасль ВВП и тогда можно говорить про рассадники ... на дворе 21 век ... у нас до сих под это запрещено - в европе это все легально - мы куда идем? - когда у нас легализируют производство порно? почему наша молодежь ездит сниматься в европу, преимущественно в чехию получая 400 евро за сцену, если это все можно делать у нас + налоги + социалка. Снова мы самые духовные? Неужели еще более духовные чем русский мир с его попами и скрепами?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34602
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5491 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|201032
|
|
|50
|70336
|
|
|18
|16192
|
|