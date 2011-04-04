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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:06

Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.

А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 17 лип, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:12

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.

А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм.

Виглядає що Ви сейозно інтегровані в інфопростір Руського міра.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:17

Квесторе_поверніться
И это как-то мешает мне любить Украину, быть против войны и т.д.?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:19

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.
Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги.
И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.

А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...


Маразм это то что на юге и востоке страны устроили.
А это просто последствия. Неужели это непонятно :?:

ЗЫ. Маил ру это вообще вирус да еще настырный такой.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:24

  Vorlon написав:
Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка.

К тому же Поиск Яндекса лучше предоставляет "локальную" информацию и заточен на отечественную аудиторию.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:45

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
И это как-то мешает мне любить Украину, быть против войны и т.д.?

Мабуть ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:24

  mephala написав:
  godl написав:Пане mephala, а чего вы такой недовольный Фондом? И размер гарантий (меньше 8К долларов), и гарантии на валюту вас не устраивают? Это в вас жаба зеленая поселилась, что вас так тянет к уравниловке, или, может быть, вы страдаете по временам канувшей в Лету страны советов?

хоть и не прилично но отвечу вопросом на вопрос - а почему страна Украина? а почему гос язык украинский?
да и по фонду я уже говорил - он должен покрывать основное КОЛИЧЕСТВО мелких вкладчиков. а те у кого денег сотни тыщ - их фонд не должен волновать. у них должны быть другие стратегии уберечься от финансового краха.

забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...


VK = розсадник порногр-ії
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:43

  greenozon написав:
VK = розсадник порногр-ії


а что тут такого?
сделайте нормальное легально порно как отрасль ВВП и тогда можно говорить про рассадники ... на дворе 21 век ... у нас до сих под это запрещено - в европе это все легально - мы куда идем? - когда у нас легализируют производство порно? почему наша молодежь ездит сниматься в европу, преимущественно в чехию получая 400 евро за сцену, если это все можно делать у нас + налоги + социалка. Снова мы самые духовные? Неужели еще более духовные чем русский мир с его попами и скрепами?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 00:28

Re: Байки про банки і не тільки....

кто юзал чудо-сервис https://subsidii.mlsp.gov.ua/package/ :?:
разводиться пора? :roll:
Зображення
в "як заповнити декларацію" пояснения заполнения поля про членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання) НЕМА.
Жена то прописана в другой конуре,и ее доходы тут не нужны :wink: .

в примере жены Нади https://www.msp.gov.ua/files/subsydii/zd.jpg примитка не заполнена.Опять бардак!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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