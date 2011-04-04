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Квесторе_поверніться Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка. Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги. И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 17 лип, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon написав:Квесторе_поверніться Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка. Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги. И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм.
Виглядає що Ви сейозно інтегровані в інфопростір Руського міра.
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Vorlon написав:Квесторе_поверніться Поиск Яндекса всегда предпочитал потому что родной для моего родного языка. Почты Яндекса и Мэйл.ру на многие порядки превосходят убогие наши аналоги. И соцсети приятнее ФБ, у которого даже поиска нормального нет. Google не люблю.
А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
Маразм это то что на юге и востоке страны устроили. А это просто последствия. Неужели это непонятно
ЗЫ. Маил ру это вообще вирус да еще настырный такой.
godl написав:Пане mephala, а чего вы такой недовольный Фондом? И размер гарантий (меньше 8К долларов), и гарантии на валюту вас не устраивают? Это в вас жаба зеленая поселилась, что вас так тянет к уравниловке, или, может быть, вы страдаете по временам канувшей в Лету страны советов?
хоть и не прилично но отвечу вопросом на вопрос - а почему страна Украина? а почему гос язык украинский? да и по фонду я уже говорил - он должен покрывать основное КОЛИЧЕСТВО мелких вкладчиков. а те у кого денег сотни тыщ - их фонд не должен волновать. у них должны быть другие стратегии уберечься от финансового краха.
забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
а что тут такого? сделайте нормальное легально порно как отрасль ВВП и тогда можно говорить про рассадники ... на дворе 21 век ... у нас до сих под это запрещено - в европе это все легально - мы куда идем? - когда у нас легализируют производство порно? почему наша молодежь ездит сниматься в европу, преимущественно в чехию получая 400 евро за сцену, если это все можно делать у нас + налоги + социалка. Снова мы самые духовные? Неужели еще более духовные чем русский мир с его попами и скрепами?
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кто юзал чудо-сервис https://subsidii.mlsp.gov.ua/package/ разводиться пора? в "як заповнити декларацію" пояснения заполнения поля про членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання) НЕМА. Жена то прописана в другой конуре,и ее доходы тут не нужны .